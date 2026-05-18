凱特布蘭琪女王降臨　超難駕馭的花卉流蘇裝贏好評

▲凱特布蘭琪於電影《Garance》坎城首映紅毯上，穿Givenchy花卉流蘇裝展現巨星架勢。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

第 79 屆坎城影展熱烈進行中，奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）於17日出席電影《Garance》首映會紅毯，再度以其無可匹敵的時尚駕馭力成為全球鎂光燈焦點。她選穿 Givenchy與LV（Louis Vuitton，路易威登） 兩大法國頂級奢華時裝屋的戰袍，展現了從前衛工藝到古典女王風範的多元時尚面貌。





▲凱特布蘭琪所穿的Givenchy花卉禮服採露背設計，搭配LV星形耳環。（圖／CFP）

在電影《Garance》首映紅毯上，凱特布蘭琪穿上了由 Givenchy新任創意總監莎拉伯頓（Sarah Burton）所設計的 2026秋冬系列的削肩花卉流蘇禮服，服裝上的花卉元素優雅大氣，自袖口與裙襬流瀉而下的面料流蘇隨身體律動而擺動，營造出豐富的層次感。





▲凱特布蘭琪另一套LV立領禮服頗有女王氣勢。（圖／CFP）

凱特布蘭琪於坎城影展所穿的另一套黑色LV禮服，讓人驚呼女王降臨，因為禮服採方形領口與極具雕塑感的立體衣領，微微拖曳的裙襬不僅增添了紅毯的戲劇張力，也被視為是向英國女王伊莉莎白一世致敬的造型，她曾在1998年的劇情片《伊莉莎白》與 2007年的《伊莉莎白：黃金年代》中兩度詮釋這位傳奇君主，LV這套立體雕塑感的裁服裝讓她成為「當代女王」。

