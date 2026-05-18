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張凌赫同款抽繩外套找到了！Lee丹寧加玉石超涼　DIESEL牛仔變貴族太有哏

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記者林明瑋／台北報導

一到夏天對牛仔褲就是又愛又恨，丹寧品牌Lee解決了這個問題，並由亞太區代言人張凌赫示範穿搭，一口氣換上經典的101復刻、硬派的Workwear工裝，及全新JadeFusion涼感系列，從日常通勤到周末出遊，都能穿著丹寧自在轉換，想和他穿同款一點都不難。Super Junior崔始源則穿上DIESEL水洗丹寧外套，顯得粗獷帥氣。近期還有哪些丹寧選擇？一次看仔細。

Lee

Lee推出的JadeFusion全新系列，進化了涼感科技讓面料更輕盈，加入玉石、注入源自天然材料的氮化硼等，使丹寧有不一樣的表現，除了展現色彩層次豐富的水洗工藝，讓盛夏造型清爽舒適，張凌赫以輕量化的牛仔襯衫、白T恤搭配長褲，簡單又自在，淺藍色的抽繩外套。

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲張凌赫示範Lee服裝穿搭。（圖／品牌提供，以下同）

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲張凌赫同款Lee休閒抽繩外套4,180元、761牛仔褲4,980元。

此外，Lee與現代茶意空間無心之心合作打造快閃店，室外沙地有充滿夏日活力的裝飾、店內掛上張凌赫的大型海報，並推出以盛夏丹寧為靈感的兩款特調飲品，分別為漸層色調的藍柑橘拿鐵及帶有檸檬與香草清爽氣泡感的蝶豆花檸檬香草氣泡，快閃店至5月31日，能沉浸地體驗感受屬於夏季的丹寧氣息。

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Lee與現代茶意空間無心之心合作打造快閃店。

DIESEL

顛覆了一般對於牛仔服裝的休閒印象，DIESEL的2026形象廣告建構出丹寧貴族，翻轉宮廷肖像畫，透過諷刺幽默鏡頭，讓一身丹寧造型的模特兒們變成貴族，家族成員們來自多元背景、跨越年齡和性別，牛頭梗與巴哥犬也入鏡，用莊嚴的姿態、保守的妝髮，與光彩奪目的丹寧造型形成有趣對比。

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲DIESEL的2026形象廣告，打造了丹寧貴族。

Super Junior崔始源在拍攝雜誌時也選穿DIESEL服裝，水洗丹寧外套搭配長褲與仿舊靴，手上拿著美式足球，充滿男人味。

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲崔始源穿DIESEL服裝展現粗獷魅力，水洗丹寧夾克16,800元。

A.P.C. X Brain Dead

A.P.C.與洛杉磯品牌Brain Dead推出聯名系列，雙方創辦人對於音樂、文化，以及「日常可穿」服裝有共同品味，以Brain Dead較為寬鬆、隨興的輪廓，結合A.P.C.經典面料，以丹寧為主軸，版型細節進一步精修，並導入全新洗色工藝，使單品呈現自然養成的質地而非刻意仿舊，展現更真實且內斂的樣貌。 

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲A.P.C.與洛杉磯品牌Brain Dead聯名，以音樂、文化與日常穿著為主題。

Levi's®

Levi's®與全球4大足球協會：墨西哥、美國、英國、法國合作，在今年6月世界盃足球賽開打前陸續推出各國專屬聯名系列，日前發布與美國足球協會的聯名服裝，透過紅、白、藍配色結合美國足球協會隊徽，3款風格鮮明的丹寧外套為核心，並有頭巾、T恤、丹寧短褲、托特包等，打造完整的穿搭陣容。

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Levi's®與美國足球協會攜手，推出聯名系列。

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Levi's®丹寧外套，各5,900元。

▲Lee張凌赫、Diesel始源、Levi`s APC丹寧。（圖／品牌提供）

▲Levi's®頭巾1,900元、丹寧托特包1,900元。

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