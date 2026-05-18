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韓韶禧跑趴大秀雪白肌與美腿　曝光Boucheron新珠寶

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▲▼ 韓韶禧 。（圖／CFP）

▲韓韶禧穿粉紅迷你裙出席開雲集團於坎城影展期間舉辦的Women In Motion晚宴。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星韓韶禧以法國珠寶品牌Boucheron品牌大使身份，參與坎城影展盛會，不僅登上電影《Garance》首映會紅毯，也受Boucheron所屬的Kering開雲集團邀約出席Women In Motion晚宴，與開雲集團老闆娘莎瑪海耶克（Salma Hayek-Pinault）、黛咪摩爾（Demi Moore ）等巨星同框，她選穿粉紅色平口迷你裙裝大秀美腿與雪白肌，在名流雲集的場合依舊漂亮勝出。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧佩戴Boucheron Lierre de Paris常春藤系列新珠寶，洋裝上特別別著3款胸針。（圖／Boucheron提供，以下同）

韓韶禧參加Women In Motion晚宴，不僅粉紅洋裝性感又甜美，她所搭配的珠寶也是亮點，是Boucheron下半年才會上市的Lierre de Paris常春藤系列新品，她搶先曝光鑽石耳環、開放式頸鍊與鑽戒，洋裝上還別著3款常春藤葉片造型的鑽石胸針，展現穿搭巧思。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧以帥氣褲裝搭配Boucheron The Spark項鍊步上坎城影展紅毯。

而步上電影《Garance》首映會紅毯，韓韶禧改穿帥氣的黑色褲裝上陣，短版外套讓她小露蠻腰外，也成功聚焦在Boucheron今年初發表的新款The Spark問號項鍊，項鍊下方點綴8顆不同切割鑽石，最吸睛是一顆重達5.01克拉風箏形鑽石，為經典輪廓更添氣勢。
 

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關鍵字：

韓韶禧, Boucheron

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