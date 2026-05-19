宋慧喬私服包包悄悄換品牌　逆齡造型、復古小白鞋根本女大學生

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

只要是粉絲們都知道，宋慧喬長期以來擔任Fendi的門面，親手把多款Fendi單品捧紅，私服也經常以Fendi的包款搭配，包括Fendi Way、Mamma Baguette、Peekaboo系列都在她的手中人氣翻漲。而編輯在喬妹最新上傳的照片中則發現，她的私服包包竟悄悄換上了Bottega Veneta！究竟是哪一款讓她愛上？這就立刻搜出同款。

宋慧喬近日在法國巴黎旅遊，並陸續上傳了美照紀錄，她以短版的軍裝風夾克造型露出內搭白色襯衫下襬，透過層次感為低調穿搭增色，手中的包款是Bottega Veneta的Parachute小型降落傘包，標誌性的Intrecciato編織皮革以及金屬扭結設計，讓人一眼認出，整身休閒中性的穿搭風格裡，依然擋不住喬妹骨子裡的優雅氣質。

另一套造型裡，宋慧喬彷彿重回校園時光，她以純白傘襬上衣疊搭明豔的紅色針織外套，撞色組合清新且抓眼；下身則選擇簡約丹寧褲裝與Autry復古小白鞋，輕鬆為整體造型注入滿滿的少女活力。最後戴上一副書生感眼鏡點綴，流露青春氣息的模樣，說是女大學生也沒有人會懷疑吧！只能說宋慧喬完美的示範了，「女人的年紀永遠是個謎」。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《21世紀大君夫人》孔升妍成全劇演員黑馬！「大妃娘娘」爆紅幕後話題多，IG穿搭也成效仿潮流！

● 2026春夏外套關鍵字是「短風衣」！宋慧喬、NANA、Kazuha都穿上，不分年齡都能駕馭