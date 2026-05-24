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BTS成員7人都是錶控　勞力士、PP、AP七種風格腕錶名單一次公開

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BTS防彈少年團睽違四年，終於以七人完全體帶著專輯《ARIRANG》強勢回歸，專輯籌備過程由Netflix紀錄片收錄，並宣布開啟世界巡回演唱會！而作為KPOP頂級男團，極具文化影響力的BTS成員們，不僅坐擁一線品牌資源，同樣也很懂得腕錶收藏：從隊長RM腕間數款百達翡麗Patek Philippe（PP）百萬名錶、J-hope私服頻繁亮相的愛彼AP錶、V金泰亨經常選戴的Cartier卡地亞，以及田柾國的同款Hublot宇舶錶，每款都是讓錶迷傾心的名作逸品，以下BTS成員七人七種風格邏輯的腕錶名單一次公開。

BTS成員手錶收藏1：金南俊RM

BTS隊長RM是著名的腕錶迷，百達翡麗Patek Philippe（PP）更是他的心頭好，從Aquanaut、「金鷹」Nautilus系列，到各式大複雜功能腕錶，都曾出現在他的私服穿搭中。日常走休閒風時，他通常選擇搭配Patek Philippe運動錶，如綠面Aquanaut 5168G，或搭載月相與動力儲存顯示的Nautilus 5712R，為造型增添層次。除此之外，RM更收藏了多款Patek Philippe大複雜腕錶，包括米白色面盤的5320G萬年曆，三層錶耳、圓拱形藍寶石水晶鏡面，搭配品牌經典星期、月份雙視窗佈局，散發濃濃復古風情，無論正裝休閒都能駕馭。

BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開

BTS金南俊RM腕錶：Patek Philippe

BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開

▲Patek Philippe Aquanaut腕錶（Ref.5168G-010），18K白金／錶徑42.2 mm／自動上鍊機芯，參考售價$1,804,000。

BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開

▲Patek Philippe Grand Complications萬年曆腕錶（Ref.5320G-011），18K白金／錶徑40mm／自動上鍊機芯，參考售價$3,560,000（類似款）。

BTS成員手錶收藏2：金碩珍Jin

BTS的隊內大哥Jin，大多以陽光優雅的韓系風格登場，因此他的腕錶收藏中不乏纖細活潑的中性風格錶款。他曾以Rolex Day-Date 36腕錶疊搭Fred Force 10手鍊，珍珠母貝錶盤、白金錶殼及鑲鑽錶圈的溫潤感，巧妙中和了精鋼編織鏈繩手環的硬朗線條，模糊了男女錶穿戴界線的方式，將奢華浪漫與率性完美結合，塑造別具一格的精緻魅力。

BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開

BTS金碩珍Jin腕錶：勞力士

BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開

▲Rolex Day-Date 36（Ref.128239-0026），18K白金／錶徑36／鑲嵌珍珠母貝、鑽石／自動上鍊機芯，已停產。

BTS成員手錶收藏3：閔玧其SUGA

作為Rapper的SUGA，儘管私服偏好隨興、酷炫的美式街頭穿搭，在腕錶部分看起來更偏好簡約的大三針款式，除了熱門的Audemars Piguet皇家橡樹大三針，配備圓拱形錶圈的Rolex Datejust等，他還曾選戴Patek Philippe正裝錶Golden Ellipse系列，溫暖的玫瑰金錶殼搭配細緻的黑色放射紋面盤，既能襯托街頭風格，也為整體帶來沉穩內斂氣息。

BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開

BTS閔玧其SUGA腕錶：Patek Philippe

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▲Patek Philippe Golden Ellipse腕錶（Ref.5738R-001），18K玫瑰金/錶徑34.5 × 39.5mm/自動上鍊機芯，參考售價$1,340,000。

BTS成員手錶收藏4：朴智旻Jimin

風格百變的Jimin，在腕錶選擇上同樣精彩！從個性強烈的運動錶、紳士感十足的正裝錶，到線條俐落的優雅方錶一應俱全，呼應他的多元造型，包括Patek Philippe Aquanaut、Audemars Piguet皇家橡樹、Rolex Datejust系列等等；而Chanel BOY·FRIEND腕錶便是他欽點的代表錶款之一，中型尺寸搭配鱷魚皮錶帶，與鮮明的八角形精鋼錶殼，在他身上展現出剛柔並濟的中性魅力；此外，Patek Philippe的5205G年曆錶也為他私服造型中經常佩戴的一款錶，其藍色旭日紋漸變面盤搭配白金錶殼，帶來貴氣而典雅的氛圍，簡約和諧的錶盤佈局，結合夜光指針與鏤空錶耳設計，為腕錶注入現代感。

BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開

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BTS朴智旻Jimin腕錶：Chanel

BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開BTS成員7人都是錶控？勞力士、PP、AP、卡地亞等腕錶名單一次公開

▲Chanel BOY·FRIEND腕錶-中型款，精鋼／錶徑26.7 x 34.6mm／石英機芯，已停產。

BTS朴智旻Jimin腕錶：Patek Philippe

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▲Patek Philippe Complications年曆腕錶（Ref.5205G-013），18K白金／錶徑40mm／自動上鍊機芯，參考售價$2,096,000。

BTS成員手錶收藏5：鄭號錫J-hope

J-hope可以說是BTS成員中的愛彼Audemars Piguet專門家，擁戴多枚限量款AP錶，他曾在IG上展示極為稀有的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「COMPANION」腕錶，這枚腕錶是2024年底品牌與KAWS的驚喜聯名，全球限量250枚、公定價超過700萬台幣，錶殼內醒目的立體Companion公仔搭配鈦金屬錶殼，帶來前衛而俏皮的風格。此外，J-hope還擁有多款Royal Oak皇家橡樹鏤空雙擺輪腕錶，包括鍍以玫瑰金的精鋼鮭魚面材質、以及2025年新推出的「雲夜藍50」陶瓷材質，足見他對AP錶的喜愛。

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BTS鄭號錫J-hope腕錶：AP

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▲Audemars Piguet Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「COMPANION」限量版腕錶，鈦金屬／錶徑43mm／手動上鍊機芯，價格店洽。

BTS鄭號錫J-hope腕錶：AP

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▲Audemars Piguet Royal Oak皇家橡樹鏤空雙擺輪手錶，「雲夜藍50」陶瓷／錶徑41mm／自動上鍊機芯，參考售價$3,264,000。

BTS成員手錶收藏6：金泰亨V

自2023年起擔任Cartier品牌大使後，V便頻繁佩戴Cartier腕錶亮相，從經典的Santos-Dumont、Tank Louis Cartier到Tank Must等皆曾出鏡，不過早在出任品牌大使前，他便是Cartier的忠實愛好者。近期，他尤為鍾愛Cartier Crash腕錶，據傳他收藏的Crash腕錶是1991年「Paris」版本的古董典藏。這款錶最初誕生於1967年的倫敦，以扭曲的不規則錶殼聞名，充滿自由奔放的藝術氣息備受藏家喜愛，亦憑藉其稀有數量，成為拍賣市場上一錶難求的夢幻逸品。而V也曾以Crash腕錶搭配T恤、牛仔褲，現身團員J-Hope 2025年的個人演唱會，獨到的腕錶品味獲得粉絲一致讚賞。

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（以下類似款：2026年新款）

BTS成員手錶收藏7：田柾國Jung Kook

在今年二月正式宣布成為Hublot全球品牌大使的柾國，在首波形象中挑選了品牌經典標誌的Big Bang Original Unico皇金陶瓷計時碼錶，Jung Kook近期則換上品牌「Exceptional timepieces」獨特系列的MP-10陀飛輪腕錶。這枚腕錶以跑車為靈感，捨棄傳統腕錶面盤、指針設計，改以滾筒式結構顯示時間，使整枚腕錶宛如一台微型引擎，充滿科技感與張力。值得注意的是，柾國上手應為2025年的「All Black」黑色陶瓷版本，全黑色彩與精密幾芯結構更凸顯力量感，更呼應他的霸氣魅力。

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BTS田柾國Jung Kook腕錶：HUBLOT

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▲Hublot MP-10雙垂直上鍊陀飛輪All Black黑陶瓷腕錶，黑色陶瓷／錶徑51.5x41.5mm／自動上鍊機芯，參考售價$10,185,000。

BTS成員代言哪些品牌？

Jin金碩珍：FRED首位全球品牌大使、Gucci全球品牌大使、Alo Yoga全球大使

RM金南俊：Bottega Veneta品牌首位全球代言人

J-Hope鄭號錫：LV全球品牌大使，與愛彼（Audemars Piguet，簡稱 AP）有密切合作

Suga閔玧其：Valentino全球品牌大使

Jimin朴智旻：Tiffany & Co. （蒂芙尼）全球品牌代言人、Dior全球品牌大使

V金泰亨：Cartier卡地亞品牌大使、Celine全球品牌大使、Snow Peak全球品牌代言人

田柾國JK：Hublot宇舶錶品牌全球大使、Calvin Klein全球代言人、Chanel香水與美妝全球品牌大使

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BTS, 腕錶

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