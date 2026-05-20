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《21世紀大君夫人》IU「財閥女穿搭」亮點　5大造型單品跟著引話題

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《21世紀大君夫人》開播以來收視亮眼，天后IU李知恩與邊佑錫上演先婚後愛的跨階級戀情，即使劇情評價兩極，依然收穫熱烈迴響！劇中IU和邊佑錫在擁有現代皇室架空設定的韓國，展開契約式戀情，自開播以來引發廣大討論。雖然部分批評指出設定與劇情太老套、狗血，更有人說誇張的走向像是網路短劇，認為質感不如預期。另一方面，也有一部分評價肯定其中以架空羅曼史混和階級描寫的調性，同時也大讚IU再次以精湛實力讓人買單，刻劃為名分與權力籌謀的女主角，是沒有嘗試過的角色面向。當然，IU在劇中的各種「財閥女」精緻穿搭也成為一大亮點，本篇除了劇情分享外，也整理出五大造型單品！

《21世紀大君夫人》IU霸氣倒追邊佑錫收視叫好，五大造型單品跟著引話題！

《21世紀大君夫人》劇情

《21世紀大君夫人》劇情設定在施行君主立憲制的韓國，IU在劇中飾演超級財團的次女成熙周，雖然已經是上流階級，但仍因為庶出身份、森嚴階級壁壘而感到忿懣，因此主動接近「理安大君」李莞。而邊佑錫飾演的李莞是暫代年幼皇子攝政的皇叔身份，也同樣有著類似的次等心理，出生在權力邊緣卻被血緣順序束縛。當成熙周主動「求婚」，以財閥的勢力後援交換大君夫人的名份，兩人在這份交易性質的戀情中，共同打開重鑄命運的可能性。

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盤點《21世紀大君夫人》IU財閥女單品：

《21世紀大君夫人》IU造型穿搭單品：Lady Dior 手袋

說到能代表上流、優雅、質感、氣質……等等氣質的配件，Lady Dior絕對是不二選擇。IU在劇中提的這款小型Lady Dior手袋是經典的黑色Cannage籐格紋款式，搭配千鳥格紋無領衫、白色百褶短裙，簡單又有層次地帶出財閥千金的高貴氣質。

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《21世紀大君夫人》IU造型穿搭單品：緞面領巾

在另一套造型中，可以看到IU提了白色款的Lady Dior系列手袋，不過身上穿的是凸顯職場菁英女性的西裝套裝，水藍色的成套雙排扣西裝依然吻合IU的柔美氣質，不過硬挺的肩部線條同時注入力量感。在沒有內搭襯杉的情況下，以同色緞面領巾取代一般的領帶，無疑是更加高級、更細膩有質感的點睛之筆，讓整體造型剛柔並濟。

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《21世紀大君夫人》IU造型穿搭單品：Gentle Monster墨鏡

每次造型總能發揮驚人帶貨力的IU，在劇中與紅色皮衣搭配的墨鏡，也被扒出是人氣品牌Gentle Monster的「Gisele 01」，簡潔的貓眼型款式金色Logo與圖紋鑲飾，為整體造型添加一點時髦帥勁。

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《21世紀大君夫人》IU造型穿搭單品：長版西裝外套

劇中參加皇家宴會的成熙周，為了吸引目光刻意穿著大紅西裝，並且選擇Hugo Boss長版西裝外套搭配同色V領上衣、短裙，用整體極致的紅色來搶鏡。長版西裝外套包覆臀部與大腿上緣，對梨形身材的女生非常適合，在IU身上不僅看起來格外颯爽，落在大腿中段的剪裁搭配短裙，視覺上也拉長了身體線條、凸顯腿長優勢。

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《21世紀大君夫人》IU造型穿搭單品：針織開襟衫

另一個IU劇中角色常用來穿搭的單品是針織開襟衫，可以說是氣質女孩的百搭單品。穿著針織開襟衫時，可以自由內搭T恤、襯衫等等輕鬆打造層次感，也可以在春夏季單穿。在這裡IU選了肩部線條稍微澎起的款式，讓身材嬌小的她顯得上身更有力量，同時在視覺上縮小頭部比例，打造小臉美人效果。

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21世紀大君夫人》IU造型穿搭單品：針織開襟衫

在另一場與李莞看電影約會的戲中，IU穿了另一件黑白條紋的針織開襟衫，黑白橫紋本身就是優雅的代表，配上粗針織的紋理讓設計質地顯得更豐富，這件單品的波浪型條紋比起一般直線橫紋，也適度地傳遞出角色的活潑性格。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 21世紀大君夫人, IU

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