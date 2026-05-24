fb ig video search mobile ETtoday

LV薄底鞋家族加入穆勒鞋與瑪莉珍新成員　全智賢、惠利都在穿

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

路易威登Louis Vuitton「Sneakerina」鞋款從名字就能明白其運動鞋（Sneaker）與芭蕾風（Ballerina ）的混血身世，2026年夏天Sneakerina問世屆滿一週年，跟隨專為旅行而生的Flight Mode系列一道推出了全新款式，如果先前你還沒懂LV Sneakerina的魅力，相信這次你會被它燒得體無完膚！

路易威登LV薄底鞋家族加入穆勒鞋、瑪莉珍新成員！全智賢、惠利…都在穿，不允許你還沒入坑！

LV Sneakerina調色盤更活潑了！

其實Sneakerina剛推出時便以豐富的材質和色選為一大吸引力，除了經典的老花、駝色、銀色之外，這回新增了櫻花粉色、灰粉配色⋯⋯其他鞋型還提供寶寶藍色、黑色老花等選擇，只入手一雙好像有點不夠啊！

路易威登LV薄底鞋家族加入穆勒鞋、瑪莉珍新成員！全智賢、惠利…都在穿，不允許你還沒入坑！

LV Sneakerina穆勒拖鞋

本季Sneakerina延伸出露跟的穆勒拖鞋款式，更契合Flight Mode舒適的核心，有納帕小羊皮以及金屬光粒面小牛皮款式，一秒即穿即脫，這麼方便的同時還能保有運動鞋的腳感，根本是一舉兩得。

路易威登LV薄底鞋家族加入穆勒鞋、瑪莉珍新成員！全智賢、惠利…都在穿，不允許你還沒入坑！

LV Sneakerina瑪莉珍鞋

Sneakerina這次更演化出了魔鬼氈瑪莉珍版本，芭蕾風的成分更加鮮明，穿上腳簡直不要太可愛！特別推薦搭配襪子穿著，青春少女感立刻湧現。

路易威登LV薄底鞋家族加入穆勒鞋、瑪莉珍新成員！全智賢、惠利…都在穿，不允許你還沒入坑！

包覆感十足的Sneakerina，擁有簡練復古的外型，造型能屈能伸，這回的穆勒拖鞋、瑪莉珍鞋型就是絕佳的證明，也令人期待未來Sneakerina宇宙還能發展出哪些新鮮的時髦設計？

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2026坎城影展紅毯亮點不斷更新：全智賢、舒淇褲裝比帥，黛咪摩爾的禮服怎麼這麼皺？

BTS田柾國Calvin Klein限量聯名哪裡買？全系列男女裝一覽：皮外套、丹寧套裝、內衣…ARMY快衝

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, LV, 薄底鞋, 穆勒鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

吹冷氣還是悶熱？你該做「一步驟」體感才會真正舒服

吹冷氣還是悶熱？你該做「一步驟」體感才會真正舒服

Dior超好看的水桶包是Jisoo新歡！看秀、搭機都用它　Médallion標誌藏玄機 「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追 Sony「隨身冷氣」新品更涼更持久　售價5990元起 你身邊有「Askhole」類型的朋友嗎？建議你別混太熟 天梭表聯手頂級自行車　極光藍秒針出自原廠烤漆 5個「新手入門盆栽照顧法」　夏季自信迎接居家綠意 AP X Swatch全球瘋搶、GU X 寶可夢將開賣　最夯話題聯名與亮點一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面