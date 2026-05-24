LV薄底鞋家族加入穆勒鞋與瑪莉珍新成員　全智賢、惠利都在穿

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

路易威登Louis Vuitton「Sneakerina」鞋款從名字就能明白其運動鞋（Sneaker）與芭蕾風（Ballerina ）的混血身世，2026年夏天Sneakerina問世屆滿一週年，跟隨專為旅行而生的Flight Mode系列一道推出了全新款式，如果先前你還沒懂LV Sneakerina的魅力，相信這次你會被它燒得體無完膚！

LV Sneakerina調色盤更活潑了！

其實Sneakerina剛推出時便以豐富的材質和色選為一大吸引力，除了經典的老花、駝色、銀色之外，這回新增了櫻花粉色、灰粉配色⋯⋯其他鞋型還提供寶寶藍色、黑色老花等選擇，只入手一雙好像有點不夠啊！

LV Sneakerina穆勒拖鞋

本季Sneakerina延伸出露跟的穆勒拖鞋款式，更契合Flight Mode舒適的核心，有納帕小羊皮以及金屬光粒面小牛皮款式，一秒即穿即脫，這麼方便的同時還能保有運動鞋的腳感，根本是一舉兩得。

LV Sneakerina瑪莉珍鞋

Sneakerina這次更演化出了魔鬼氈瑪莉珍版本，芭蕾風的成分更加鮮明，穿上腳簡直不要太可愛！特別推薦搭配襪子穿著，青春少女感立刻湧現。

包覆感十足的Sneakerina，擁有簡練復古的外型，造型能屈能伸，這回的穆勒拖鞋、瑪莉珍鞋型就是絕佳的證明，也令人期待未來Sneakerina宇宙還能發展出哪些新鮮的時髦設計？

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