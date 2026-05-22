2026眼妝趨勢「微醺感電眼」，3步驟畫出韓星同款混血大眼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2026眼妝趨勢轉向「微醺感電眼」，以暈染與柔焦取代銳利線條，打造自然又深邃的眼神。只要掌握提亮打底、濃翹睫毛與眼影暈染3步驟，就能輕鬆畫出韓系混血大眼。

微醺眼妝步驟 1：打底膏提亮修飾，打造微光眼皮

眼妝要持久，第一步關鍵在於打底。一方面可以先校色、改善眼周暗沉，另一方面也能為眼影打底，讓後續上的眼影更顯色持久，防止出油積線與卡粉。

重點1.選擇「淺色打底膏」，像是米色、香檳色或淡粉色。

重點2.底膏可以帶光澤感，但要避免顆粒太粗的亮片，選擇細緻珍珠光會讓整體更微醺自然。

微醺眼妝步驟2：濃翹睫毛，放大眼神關鍵

微醺眼妝不能少了眼神張力，睫毛膏就成了關鍵。

重點1.先將睫毛夾翹，再刷上濃密型睫毛膏。

重點2.刷出「束感」睫毛，類似韓國女團妝的感覺。

重點3.下睫毛輕刷，增加無辜感即可。

微醺眼妝步驟3：眼影淡淡暈染，打造勾人混血感

微醺感的靈魂就在暈。

重點1.選擇深棕、酒紅、莓果色眼影，更貼近微醺感。

重點2.沿睫毛根向外暈開，取代銳利眼線。

重點3.輕刷下眼影輕刷，製造迷濛感。

Tips：如果還是習慣畫眼線，可以選擇和眼影同色的眼線，同樣挑選深棕、酒紅、莓果色色系，讓眼妝顏色更一致。

微醺感電眼推薦單品

推薦1.ettusais艾杜紗一抹提亮眼部打底膏

貼心的雙色、雙效、雙質地設計。

左側的貝殼粉色乳霜質地改善暗沉，同時讓眼影打底更持妝。右側的澎潤珍珠色可用來畫臥蠶，升級深邃電眼。

推薦2.媚比琳挺豐翹束感防水睫毛膏

專門針對亞洲消費者常見稀疏睫毛困擾推出的根部豐盈睫毛膏，結合創新健身型刷頭與高延展膏體，主打一刷秒豐盈、瞬收束的妝效。

經由日本100種不同眼型測試的3合1豐翹睫弧形刷，透過三段式刷頭精準對應不同睫毛需求，寬面刷可深入睫毛根部，強化支撐、創造豐盈基底；細弧刷針對睫毛尖端細緻收束，避免結塊；頂尖刷則專攻細小稀疏睫毛，讓每一根睫毛都能被完整捕捉、拉長顯現。

同步搭載全新24H持久豐翹曲線膏體，針對亞洲睫毛特性研發，輕盈包覆每根睫毛，膏體質地輕盈不厚重，能在拉升睫毛曲線的同時定型，維持長時間捲翹不塌。

推薦3. Love Liner隨心所慾超防水極細眼線液筆

Love Liner經典熱銷款隨心所慾超防水極細眼線液筆，2026年推出全新升級版本，從持妝力、抗暈染到顯色表現都再進化，讓日常上妝更輕鬆好掌握。

透過提升墨水流量1.1倍，大幅提升眼線液附著力，同時穩定出墨又不露液。還採用防水與防暈雙重防護配方，有效抵抗水、汗、淚水與皮脂影響。同時延續原有美容成分，並升級採用無添加Paraben防腐劑及碳黑成分配方，兼顧溫和性，降低眼周肌膚負擔。

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