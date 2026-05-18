Krystal成修麗可最新品牌大使！李多慧戴OWNDAYS變身高冷系女神

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝與時尚圈近期再迎兩波全新品牌合作話題。修麗可宣布攜手韓星鄭秀晶（Krystal）擔任全新品牌智感護膚大使，以俐落形象詮釋「雙精華智感護膚」；OWNDAYS則找來李多慧擔任品牌好友，首波形象大片一改甜美印象，展現高冷知性風格。

▲鄭秀晶一直以好膚質職著稱。（圖／翻攝自IG/vousmevoyez）

修麗可正式宣布由Krystal鄭秀晶擔任全新品牌智感護膚大使，以她一貫極具辨識度的冷調風格，演繹品牌全新「智感護膚」理念。品牌指出，Krystal長期穿梭戲劇、音樂與時尚領域，在高壓與快速變動的工作節奏下，仍維持穩定且精準的狀態管理，也與修麗可以科研實證為核心、強調專業與效率的品牌精神高度契合。

此次Krystal同步演繹「雙精華智感護膚」方法論，主打以「超濃度CE緊緻修護抗氧化精華」從氧化壓力源頭切入，再搭配「P-TIOX超胜肽抗皺極光精華」，聚焦動態紋路管理，打造更有系統性的抗老保養步驟。

日系眼鏡品牌OWNDAYS則宣布李多慧為全新品牌好友，並以「不可愛的我，也好看」作為首波形象主題。不同於大眾熟悉的啦啦隊甜美形象，李多慧這回以高冷知性風格亮相，透過NICHE+系列光學眼鏡，演繹女性不需被單一定義的時尚態度。

談到穿搭靈感，李多慧分享：「只要白T搭配牛仔寬褲，戴上NICHE+系列視覺感上就會很時尚，她認為，眼鏡不只是配件，更能快速提升整體氣場。此外，她也透露私下最自在的狀態，「其實我一個人在研究編舞、專注看書，或是早上起床戴著眼鏡發呆時，雖然看起來嚴肅、不可愛，但那種最真實、最投入的狀態，是我最有自信、也覺得自己最好看的時候。」