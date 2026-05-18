夏天最欠收！屈臣氏推UV變色烤鴨、康是美「不想上班」周邊超有共鳴

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫來襲，藥妝通路也同步掀起話題行銷戰。屈臣氏推出「防曬修護季」，除了集結防曬、美白與修護保養，更祭出超吸睛UV變色烤鴨、烤龍蝦；康是美則瞄準上班族厭世情緒，攜手JOGUMAN打造「愛上班」療癒周邊，以99元抽獎形式引發討論。

#屈臣氏推「UV變色烤鴨」 曬太陽還能監控紫外線

夏日烈陽來勢洶洶，屈臣氏今夏啟動「防曬修護季」，主打從洗卸、防曬、美白到修護面膜一次備齊，鎖定高溫與紫外線帶來的肌膚壓力，打造完整夏日保養攻略。

這次最大亮點，莫過於活動期間購買指定主題商品滿99元，即可獲得限量「時尚UV變色烤鴨／烤龍蝦」，特殊設計會隨紫外線強度變色，讓消費者在戶外活動時，也能隨時注意日曬狀況，話題感十足。除了防曬保養，也同步推出多款「涼感新科技」商品，從身體清潔、降溫小物到涼感保養，鎖定夏季濕悶不適，讓消費者在高溫下找回清爽感與生活節奏。

#康是美聯名JOGUMAN 把「不想上班」做成療癒周邊

另一邊，康是美則看準上班族日常厭世感，推出「JOGUMAN 愛上班 #I Love My Job」主題活動，以「99元好好抽」形式打造療癒系辦公周邊，每抽皆有獎。

▲證件卡套相當繽紛可愛。

系列包含4款「我愛上班獎」，像是適合辦公桌使用的「瓷碗3入組」、充滿崩潰感的「堆積如山抱枕」、上班族最需要的「便攜摺疊午睡毯」，以及居家感十足的「吸水地墊」，把職場人的疲憊與壓力轉化成可愛又帶點幽默感的設計。此外，還有「準時打卡獎－證件卡套」、「午餐時光獎－環保餐具」、「荷包滿滿獎－零錢包」及「一週語錄獎－冰箱貼開瓶器」等實用小物，讓角色自然融入日常生活。