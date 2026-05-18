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亞洲首富千金香奈兒金縷衣貴氣逼人　涼鞋少了氣勢成敗筆

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▲▼伊莎安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲伊莎安巴尼穿香奈兒1996年秋冬高級訂製服搭香奈兒2025/26度假系列的麂皮迷你小包。（圖／翻攝sweetbabyjamie IG）

記者陳雅韻／台北報導

亞洲首富、印度信實工業集團主席穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）的掌上明珠伊莎安巴尼（Isha Ambani Piramal）是香奈兒（CHANEL）超級VIP，她所選的款式不僅只最新款，也對古董衣相當著迷，近日就穿上已故「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）所設計的1996年秋冬高級訂製服系列金色褲裝，不過卻配上略帶休閒感的Manolo Blahnik棕色涼鞋，被網友直指是一大敗筆。

▲▼伊莎安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲伊莎安巴尼穿Manolo Blahnik涼鞋被網友視為敗筆。（圖／翻攝sweetbabyjamie IG）

活躍於國際社交圈的伊莎安巴尼，在歐美出席活動時都委託奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯御用造型師Jamie Mizrahi打理，此次的香奈兒古董衣造型同樣令人印象深刻，她穿著金色長袖中山領外套，並用一條鑲嵌寶石的腰帶在腰部俐落收緊，隱約呼應了工裝的結構感，搭配同款煙管褲，打造出流線型的身形輪廓。

▲▼伊莎安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲伊莎安巴尼戴著Saint Laurent太陽眼鏡。（圖／翻攝sweetbabyjamie IG）

這套香奈兒絎縫套裝由Lesage工坊精製而成，整套褲裝的絎縫上更進一步點綴了寶石，展現華美風格。伊莎安巴尼在配飾上選擇了香奈兒 2025/26 度假系列的麂皮迷你小包、Manolo Blahnik涼鞋以及Saint Laurent 的太陽眼鏡，特別是涼鞋相較於整體造型的華麗感，氣勢稍嫌薄弱了。
 

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關鍵字：

亞洲首富千金l, 伊莎安巴尼, CHANEL, 香奈兒, Saint Laurent

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