嬌蘭幻彩流星蜜粉餅美翻！「3款蜜粉」去黃提亮、一刷打造明亮膚色

記者曾怡嘉／台北報導

近期各大美妝品牌紛紛推出定妝新品，從柔霧控油蜜粉、校色提亮紫色蜜粉，到自帶「液態蜜粉效果」的持粧噴霧，鎖定夏季最在意的持妝與透明感需求，也讓「高級感底妝」成為今年夏天關鍵字。

#嬌蘭「幻彩流星蜜粉餅」登場 柔霧妝效像自帶濾鏡

▲Guerlain 幻彩流星蜜粉餅，2,900元。

嬌蘭將於6月推出全新「幻彩流星蜜粉餅」，延續品牌經典幻彩流星系列，以多層次柔霧妝效作為主打，結合定妝、柔焦、修飾與均勻膚色需求，打造幾乎感受不到粉感的輕盈底妝。

每款蜜粉餅皆由4種色彩組合而成，混合後能自然融合為和諧色調，上臉後呈現如薄紗般的細緻妝感，不厚重卻能修飾毛孔與膚況。包裝同樣成為話題焦點，全新粉盒延續幻彩流星系列標誌性設計，結合立體玫瑰飾紋與金色外殼，搭配鮮明藍橘配色，精品感十足。



#KOSE推「酷涼薄荷蜜粉」 油肌夏天直接被圈粉

▲KOSE 美顏定格控油蜜粉PLUS (酷涼薄荷)。

KOSE則鎖定夏日最惱人的出油與悶熱感，推出「美顏定格控油蜜粉PLUS（酷涼薄荷）」。冰藍色粉體結合細緻珍珠光澤，上妝同時能提亮膚色、增加透明感，並透過柔焦粉體修飾毛孔與油光。具備防水與耐皮脂效果，能長時間維持清爽妝感，特別適合高溫潮濕天氣使用。

#Bobbi Brown「冷萃紫蜜粉餅」 一刷校正蠟黃感

▲Bobbi Brown 冷萃紫蜜粉餅，1,900元。

Bobbi Brown則推出專為亞洲膚色打造的「冷萃紫蜜粉餅」，主打以冷紫色粉體修飾亞洲肌常見的暗沉與蠟黃問題。

透過紫色調校色原理，讓肌膚視覺上更透亮、乾淨，營造帶有澎潤感的冷白濾鏡妝效。

#同場加映

黛珂持粧噴霧主打「液態蜜粉效果」

▲黛珂 全能亮妍持粧噴霧，60ml，950元。

黛珂則推出「全能亮妍持粧噴霧」，以細緻霧化噴霧包覆肌膚，在補水同時形成輕盈薄膜感，打造宛如液態蜜粉般的柔焦持妝效果。上臉後能保留輕透感受，卻同時讓妝容更加服貼持久；香氣則融合植物清新感與花卉氣息，帶有療癒系綠色花香調。