星巴克全台第600間門市將登場　「頻繁買一送一」可能成過去式？

▲星巴克近期推出新優惠方案，可能取代頻繁的買一送一優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在台灣將迎來第 600 間門市里程碑，店址座落在南港車站正對面，名為「愿秀門市」，預計5／22 正式開幕，門市數量讓其他連鎖咖啡品牌難以望其項背，而近期在 5／20 推出的最新優惠，也暗示前幾年幾乎成常態的「買一送一」優惠將可能調整。

在 1998 年初入台，在天母開設全台首間門市，現已經營 28 個年頭的星巴克，憑藉品牌力與穩定品質，從原來 100 家目標，默默突破 300 間里程碑，到現在達到 600 間門市，據報導星巴克去年營業額已達 150 億元，目前仍持續看漲。

近年台灣星巴克巨量推出常態買一送一優惠，頻率幾乎達到每周至少一天的程度，有賣場業者透露幾乎有 1/3 業績是由此優惠方式而來，而在第 600 間門市開幕之前的 520 檔期，星巴克推出之前從未出現的「那堤 2 杯 178 元」優惠方式，約為正常價格購買的 64 折，且提供限定飲品加價方式更換。

此優惠方法似乎是要用門市最熱賣的單品那堤來做優惠定錨，並限定優惠加價項目來縮減範圍，原來的大杯買一送一優惠等同「產品份量加倍」，而 520 推出的新優惠方案，將優惠品項限縮到 5 種，再以那堤價格作為定錨，意即購買 2 杯指定的 5 款優惠品項，均只提供 102 元價差優惠，此項優惠方式若反應不錯，可能取代買一送一作為優惠的主調。