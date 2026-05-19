Dyson「鉛筆洗地機」登台開賣　往前輕推就能輕鬆拖地

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

下班回家面對繁瑣的家務清潔，笨重的傳統工具往往讓人打退堂鼓，Dyson 今（5／19）宣布旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市，主打輕量與纖巧線條，該機款延續 2025 年鉛筆吸塵器所奠定的設計語彙，主機機身寬度約 3.8 公分，也具有自動牽引設計，使用者輕推向前即可拖地，售價 12,900 元，現早鳥入手再贈送原價 3,000 元的專屬洗地滾筒。

鉛筆洗地機 PencilWash 主打極為輕盈的操作手感，採用符合人體工學的筆型設計 ，配合強勁馬達的自動牽引推力，讓 2.2 公斤的全機重量，在手持時僅有 380 克的體感，即使長時間持握穿梭在餐桌椅腳、各式家電或櫃體邊緣等複雜障礙物之間更不費力。

直徑 3.8 公分的握把輕輕一扭可自然轉向，機身可平躺至 170 度 ，能輕鬆深入低至 15 公分的家具底部和狹窄縫隙。採用無濾網設計，將髒污直接收集於吸頭，簡化日常清洗和維護的步驟，搭載高密度超細纖維滾筒，每分鐘轉速 650 次，搭配 8 點釋水系統持續以活水浸潤滾筒 ，強調能同步帶走乾涸污漬、液體潑灑與乾性碎屑。

機身提供雙檔清潔模式，單次使用最高可覆蓋約 30 坪的範圍。Dyson PencilWash 鉛筆洗地機現已在台上市，售價 12,900 元，具備 300 毫升清水箱與 340 毫升汙水箱，單次充電約 3.5 小時 ，最長可連續運作 30 分鐘。業者表示限時提供早鳥優惠，現購買可獲贈價值 3,000 的專屬洗地滾筒。

▲MOVA掃拖機器人MOBIUS 60登台。（圖／業者提供）

恆隆行近期代理智慧家電品牌 MOVA，首波以旗艦機種 MOBIUS 60 與 S70 Ultra Roller 打頭陣，將重點放在解決那些讓人心煩的瑣事，MOBIUS 60 標榜能根據地面狀況至基座「自動切換拖布」，S70 Ultra Roller 則可一邊拖地一邊洗淨滾筒，達到極致的「優雅懶」。

過去只能靠手動更換拖布 。MOBIUS 60 以「分區精細清潔」為概念，在機身基站內配置鎖溫、雲絨或超淨三種專屬拖布，包括需要呵護的木地板，還是油膩的重災區，都能自我辨識並自主更換拖布，搭載 100 度 C 高溫清潔，拖布免洗免換，回家就能躺平，售價 31,980 元。

另款旗艦 S70 Ultra Roller 拖布採用 27cm 的滾筒設計，並導入 HydroForce 深壓活水技術，在運作時同步進行活水清洗，這意味拖布與地面的接觸面能始終保持乾淨，避免髒污反覆塗抹，此外 9cm 薄機身能進入更多家具底部與畸零空間，其搭配的全能自動基站可支援 100 度 C 高溫清洗與 70 度 C 熱風烘乾拖布，並整合自動補水、自動添加清潔液、集塵與污水回收系統，大幅減少日常維護，售價 26,980 元。