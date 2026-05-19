400大卡不到！營養師推薦咖啡廳5款輕食早餐　減脂輕鬆吃





▲三明治搭配生菜能增加飽足感。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

減脂、控制熱量不代表只能吃沙拉，營養師孫語霙分享，其實只要懂得搭配蛋白質、蔬菜與澱粉比例，咖啡廳也能找到不少「吃得飽又不爆卡」的選擇。整理5款星巴克不到400大卡的早餐推薦，下次不知道吃什麼時，直接照著點也比較沒負擔。

1. 烤雞生吐司三明治：均衡度最高的安心選擇

342大卡的烤雞生吐司三明治，是不少人減脂期的固定班底。裡面包含蔬菜、蛋白質與適量澱粉，整體搭配相對均衡，不容易吃完很空虛。雞肉提供低脂蛋白質，搭配生菜能增加飽足感，也比高油醬料型三明治更清爽。

2. 黑松露嫩蛋三明治：早餐、下午茶都剛剛好

黑松露嫩蛋三明治約275大卡，以炒蛋、洋菇、洋蔥搭配麵包，熱量相對輕盈。蛋類本身含有蛋白質，搭配菇類也能增加口感與飽足度，適合不想吃太油、又想有點療癒感的人。

3. 青醬雞肉起司捲餅：控醣族也能吃

301大卡的青醬雞肉起司捲餅，用墨西哥餅皮包入雞肉與配料，整體澱粉量大約不到半碗飯。

相較於一般義大利麵或燉飯，這類捲餅型餐點更容易控制澱粉份量，也適合想減少精緻澱粉攝取的人。

4. 裸麥核果麵包：搭對飲品更加分

裸麥核果麵包約288大卡，除了麵包本身，還能補充到堅果中的油脂來源。如果擔心吃不飽，建議搭配拿鐵、豆漿拿鐵等含蛋白質飲品，整體營養會更完整，也能延長飽足感。

5. 舒肥雞肉蔬菜盅：晚餐吃也沒壓力

舒肥雞肉蔬菜盅以大量蔬菜搭配優質蛋白質，透過少油蒸烤方式料理，再搭配橄欖油提升風味。整體熱量不高，但因為蔬菜量充足，其實很適合當作正式的一餐，特別是晚餐想吃清爽點。