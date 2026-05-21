fb ig video search mobile ETtoday

Karina為「番茄」瘋狂　GENTLE MONSTER全新10款蔬菜眼鏡太獵奇

>

Karina演繹2026 Veggie系列視覺影片，被滿滿的蕃茄包圍。（GENTLE MONSTER提供）

▲Karina演繹2026 Veggie系列視覺影片，被滿滿的蕃茄包圍。（GENTLE MONSTER提供）

圖文／鏡週刊

GENTLE MONSTER將於六月六日推出的全新2026 Veggie系列，邀來aespa成員Karina與于適共同演繹形象視覺，以荒蕪原野與超現實場景為背景，透過怪誕而鮮明的情緒張力，揭開全系列10款折疊眼鏡，將蔬菜的形態、色彩與工藝細節轉化為設計語言，延伸品牌獨有的超現實世界觀。

Karina為「番茄」瘋狂 GENTLE MONSTER 10款蔬菜眼鏡太獵奇

▲于適以對蔬菜的冷峻凝視，詮釋2026 Veggie系列視覺影片。（GENTLE MONSTER提供）

「2026 Veggie系列」以蔬菜為靈感，透過有機線條與建築感輪廓，重新詮釋折疊眼鏡設計。從呼應蔬菜外型的鏡框，到以莖葉為概念延伸的鏡腿細節，系列在維持結構穩定性的同時，也兼顧便利性與實用性，展現自然生機與未來感並存的視覺語彙。

形象視覺中，Karina對番茄的美學癡迷，以及于適對蔬菜的冷峻凝視，被轉化為極具超現實主義色彩的場面調度（mise-en-scène），營造出強烈戲劇氛圍。為慶祝系列推出，品牌也將於洛杉磯、首爾、上海、北京、東京、曼谷等六個城市打造期間限定快閃空間，以巨大番茄裝置與奇幻蔬菜生物「Veggiemon」構築沉浸式場景。

GENTLE MONSTER 2026 Veggie系列開售時間

官方網站：6月6日（六）00：00 正式發售

微風南山門市：6月6日（六）11：00 正式發售

Karina為「番茄」瘋狂 GENTLE MONSTER 10款蔬菜眼鏡太獵奇

▲2026 Veggie系列Aden。NT$10,180。（GENTLE MONSTER提供） 

Karina為「番茄」瘋狂 GENTLE MONSTER 10款蔬菜眼鏡太獵奇

▲2026 Veggie系列Tofi。NT$10,480。（GENTLE MONSTER提供）

Karina為「番茄」瘋狂 GENTLE MONSTER 10款蔬菜眼鏡太獵奇

▲2026 Veggie系列Vert。NT$10,180。（GENTLE MONSTER提供）

Karina為「番茄」瘋狂 GENTLE MONSTER 10款蔬菜眼鏡太獵奇

▲2026 Veggie系列Zest。NT$9,620。（GENTLE MONSTER提供）

更多鏡週刊報導

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字：

鏡週刊, Karina, GENTLE MONSTER

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追

「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追

宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣

宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣

你身邊有「Askhole」類型的朋友嗎？建議你別混太熟 念舊的人都懂！有些回憶不需要刻意清空　而是想起再也不被困住 秀智光澤髮太美！aespa新髮色「焦糖棕」顯白又有透明感 百年靈霸氣錶轉向都會感設計　更纖薄、錶鍊自由延伸 柯震東「錶王」上手樂不可支　市場喊價破600萬 總是拖到最後一刻？7招破除拖延症的惡性循環 柾國的刺青成Calvin Klein內衣圖案！聯名系列還有機會搶到　牛仔外套藏簽名

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面