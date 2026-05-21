Karina為「番茄」瘋狂　GENTLE MONSTER全新10款蔬菜眼鏡太獵奇

▲Karina演繹2026 Veggie系列視覺影片，被滿滿的蕃茄包圍。（GENTLE MONSTER提供）



圖文／鏡週刊

GENTLE MONSTER將於六月六日推出的全新2026 Veggie系列，邀來aespa成員Karina與于適共同演繹形象視覺，以荒蕪原野與超現實場景為背景，透過怪誕而鮮明的情緒張力，揭開全系列10款折疊眼鏡，將蔬菜的形態、色彩與工藝細節轉化為設計語言，延伸品牌獨有的超現實世界觀。

▲于適以對蔬菜的冷峻凝視，詮釋2026 Veggie系列視覺影片。（GENTLE MONSTER提供）



「2026 Veggie系列」以蔬菜為靈感，透過有機線條與建築感輪廓，重新詮釋折疊眼鏡設計。從呼應蔬菜外型的鏡框，到以莖葉為概念延伸的鏡腿細節，系列在維持結構穩定性的同時，也兼顧便利性與實用性，展現自然生機與未來感並存的視覺語彙。

形象視覺中，Karina對番茄的美學癡迷，以及于適對蔬菜的冷峻凝視，被轉化為極具超現實主義色彩的場面調度（mise-en-scène），營造出強烈戲劇氛圍。為慶祝系列推出，品牌也將於洛杉磯、首爾、上海、北京、東京、曼谷等六個城市打造期間限定快閃空間，以巨大番茄裝置與奇幻蔬菜生物「Veggiemon」構築沉浸式場景。

GENTLE MONSTER 2026 Veggie系列開售時間

官方網站：6月6日（六）00：00 正式發售

微風南山門市：6月6日（六）11：00 正式發售

▲2026 Veggie系列Aden。NT$10,180。（GENTLE MONSTER提供）

▲2026 Veggie系列Tofi。NT$10,480。（GENTLE MONSTER提供）

▲2026 Veggie系列Vert。NT$10,180。（GENTLE MONSTER提供）

▲2026 Veggie系列Zest。NT$9,620。（GENTLE MONSTER提供）

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