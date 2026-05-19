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張凌赫看秀IG狂發美照！皮革外套帥出新高度　同款香引粉絲瘋搶

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神顏張凌赫看秀不忘開直播、IG連發！皮衣造型、深Ｖ襯衫帥出新高度，「同款」香氛引發粉絲瘋搶

▲張凌赫。（圖／取自zhanglinghe__1230 IG，下同）

圖文／CTWANT

新生代男神張凌赫近日受邀出席GUCCI時裝秀，以一身帥氣造型亮相，瞬間成為全場焦點，無懈可擊的「神顏」更是在社群媒體上引發粉絲瘋狂。張凌赫此次秀場行程誠意十足，不僅在IG、限動狂發帥照，更驚喜開直播與粉絲互動，展現極致親民的一面。粉絲除了搶看男神，更手刀搜出同款煉金士花園淡香精，在網路上掀起一波「張凌赫同款」瘋搶熱潮。

IG狂發無瑕美照，社群媒體瞬間癱瘓

張凌赫在GUCCI秀場上氣場全開，他以一身經典正裝搭配深V襯衫，展現隨性鬆弛的高級感。照片精準捕捉了他專注看秀、偶爾回眸的瞬間，深邃的眼神與零死角的側臉線條，彷彿每一幀都是時尚大片。張凌赫此次看秀行程幾乎「黏在社群上」，不僅IG貼文、限時動態連發，甚至還開直播與粉絲分享現場氛圍，讓人感受到他不同於戲劇角色的親民溫度。

神顏張凌赫看秀不忘開直播、IG連發！皮衣造型、深Ｖ襯衫帥出新高度，「同款」香氛引發粉絲瘋搶

皮衣控本色出演，手拿相機紀錄美好

這次看秀行程更深入地展現了張凌赫的個人時尚品味。他私下坦言自己非常喜歡皮衣，這次穿著的GUCCI皮衣不僅修飾身材線條，更突顯了他雅痞、率性的個性。令人驚喜的是，他手上拿著相機，隨手紀錄秀場與日常生活，這種專注於攝影的職人感更增添幾許文藝美少年氣息。

神顏張凌赫看秀不忘開直播、IG連發！皮衣造型、深Ｖ襯衫帥出新高度，「同款」香氛引發粉絲瘋搶

通透底妝與水潤唇妝，養出「張凌赫式」清透感

除了服裝造型，張凌赫這回行程的彩妝也是粉絲關注焦點。可以看出他的妝容極致精緻，為了在高清鏡頭與秀場強光下維持無瑕狀態，彩妝師使用帶有自然光澤感、輕盈貼膚的底妝產品，打造出宛如第二層肌膚的「通透妝效」。唇部則選擇了帶有些微水潤感的珊瑚裸色調，與他原本的唇色完美融合，增添了好氣色卻不具攻擊性，粉絲更驚呼這張臉真的比女生還要水靈啊！

神顏張凌赫看秀不忘開直播、IG連發！皮衣造型、深Ｖ襯衫帥出新高度，「同款」香氛引發粉絲瘋搶

張凌赫同款香揭曉，煉金士花園「Tears from the Moon」成熱搜

張凌赫這次看秀所使用的香氛，正是GUCCI頂級的煉金士花園系列「Tears from the Moon」。這款香氛是精緻的純白花香調，融合白牡丹、鈴蘭以及茉莉，此款淡香精也呼應了蜻蜓自由歡快的精神，以露珠般清新的花香為主調，融合了象徵富貴與尊榮的白牡丹、清新而略帶野性的鈴蘭以及光彩照人的茉莉，揭開了這款優雅春日香氛的秘密，與張凌赫這次冷淡高貴的氣質完美契合，粉絲們已準備下手同款香表示：「想擁有男神身上的神仙味道！」

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