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520最有心機告白禮物　DIESEL愛心飾品到粉嫩行李箱全是戀愛爆款

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別再送花了！520最有心機告白禮物：MARC JACOBS、DIESEL到粉嫩行李箱全是戀愛爆款

▲（圖／品牌提供）

 圖文／CTWANT

迎接520這個特別的日子，就送最有溫度的贈禮，不只要有顏值、能融入日常，還得偷偷展現「我真的懂你」，禮物選擇轉向更講究質感與生活氛圍感的單品，從包包、飾品到旅行箱，都像是替感情加上一點高級濾鏡。以下這幾款，完全就是「收到會立刻想發限動」等級的夢幻清單。

520禮物推薦：MARC JACOBS 包包

不可能出錯的包款代表MARC JACOBS。這次推薦的SCENE VANITY斜跨手拿包與SCENE皮革肩背包，走的是近年最紅的極簡高級感路線，沒有過多logo堆疊，反而用俐落輪廓與素面皮革撐出質感氣場。尤其化妝箱包型設計，小巧卻自帶時髦存在感。

別再送花了！520最有心機告白禮物：MARC JACOBS、DIESEL到粉嫩行李箱全是戀愛爆款

▲MARC JACOBS SCENE VANITY斜跨手拿包／12,000元，SCENE皮革肩背包／14,000元。（圖／品牌提供）

520禮物推薦：DIESEL飾品

如果另一半偏愛個性風格，那DIESEL這波愛心飾品真的很會。別以為愛心元素只能甜美，DIESEL直接用鏤空設計把戀愛感變酷了，愛心手鍊與項鍊保留品牌一貫的率性感，同時又帶點曖昧浪漫。重點是飾品的日常佩戴率超高，比起只適合特定場合的禮物，更容易默默融入生活。

別再送花了！520最有心機告白禮物：MARC JACOBS、DIESEL到粉嫩行李箱全是戀愛爆款

▲DIESEL愛心手鍊／4,080元，愛心項鍊／4,880元。（圖／品牌提供）

520禮物推薦：Alexandre deParis髮飾

讓女生瞬間心花開的精緻系禮物，Alexandre de Paris髮飾絕對榜上有名。珍珠本來就象徵幸福、圓滿與優雅，這次更把施華洛世奇珍珠融入仕女夾 、豆扣夾中，細膩光澤搭配柔軟材質，直接把法式浪漫氛圍拉滿。尤其近年CleanGirl、Quiet Luxury風格持續爆紅，這類細節型配件反而更能展現品味。

別再送花了！520最有心機告白禮物：MARC JACOBS、DIESEL到粉嫩行李箱全是戀愛爆款

▲亞歷山卓 璀燦明珠仕女夾／6,500 元， 璀燦明珠豆扣夾 ／5,900元。（圖／品牌提供）

520禮物推薦：萬國通路 eminent 粉嫩行李箱

今年最有反差驚喜的520禮物代表，就是eminent萬國通路推出的KK50-2 ALFRED旅行箱，以嫩粉色與淺草綠兩款粉霧新色，成功把旅行箱變成時髦單品。比起精品包，今年越來越多人開始追求「一起生活、一起旅行」的情感體驗，而送旅行箱這件事，本身就超像一種浪漫暗示：「下一趟旅行，我想跟你一起去。」低飽和粉彩色調完美呼應療癒美學趨勢，加上1：9上掀結構、Makrolon PC材質與靜音避震輪設計，不只顏值高，連移動時都很優雅。

別再送花了！520最有心機告白禮物：MARC JACOBS、DIESEL到粉嫩行李箱全是戀愛爆款

▲（圖／品牌提供）

別再送花了！520最有心機告白禮物：MARC JACOBS、DIESEL到粉嫩行李箱全是戀愛爆款

▲萬國通路 eminent KK50-2／24吋9,580元、28吋10,800元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 告白, 520

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