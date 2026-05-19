全台新光三越6月換新制服　Peter Wu操刀藏起「招牌紅」

▲新光三越6月起換新制服。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越宣佈將從今年 6 月起，在全台分店全面更換企業制服，請旅法台灣設計師 Peter Wu（吳昕威）首度跨界合作，大刀闊斧減去傳統的領結與禮帽，並首度開放員工自由選擇搭配褲裝與裙裝，也開放穿上黑色或白色的休閒鞋，開啟簡約時尚與多元友善的新世代形象。

新光三越闊別 16 年首度更新制服，設計師 Peter Wu 以 90 年代中強調的「權力著裝」為靈感，打造出帶有低調優雅與酷帥中性的視覺風格。服裝利用不同層次的藍色與線條進行搭配，並將經典的「新光三越紅」低調融入襯衫衣襟，換新裝的員工表示：「以前下班就想換掉制服，現在想直接穿回家也沒問題。」

考量到一線同仁需要久站與走動，材質全面採取透氣彈性布料，且打破性別框架，讓員工能依據個人喜好自由選擇褲或裙，並首度開放員工可穿黑色或白色休閒鞋。全系列共打造出 13 套制服，在實際投入使用前，也更邀請全台 150 名員工試穿，滿意度超過 80%。

新制服選用在地布料並於在地廠房生產，部分單品特別採用單一材質聚酯纖維製作，符合國際主流的「可回收性設計」，未來服裝汰換時不需要另外進行分類或拆卸，能整件投入回收再利用，讓每天穿著的制服也能成為友善環境的實際行動。

▲Audemars Piguet x Swatch懷錶近期開賣，當天台北101店外排出破百人長龍，隊伍前面多外代排民眾。（圖／記者林明瑋攝）

瑞士製錶界兩大巨頭 AP 與 Swatch 聯名，推出 8 款普普藝術風格的 Royal Pop 聯名懷錶，最低售價 13,000 元有找，在網路上掀起一陣討論，被稱為「我與 AP 最近的距離」，對外開賣當天台北 101 在早上 10 點戶外已經排出 4、500 人的長龍。





▲Audemars Piguet x Swatch懷錶OTG ROZ款具小秒針顯示，13,000元。（圖／翻攝Swatch官網）





▲Audemars Piguet x Swatch懷錶OTG ROSSO款，12,150元。（圖／翻攝Swatch官網）



Royal Pop 聯名懷錶將 AP 經典的 Royal Oak 皇家橡樹系列八角錶圈與八顆螺絲等元素巧妙融入，與 1980 年代 Swatch POP 的趣味精神融為一體，共有 6 款兩針設計的 Lépine 風格懷錶，以及 2 款具小秒針顯示的 Savonnette 風格懷錶，兩針款定價 12,150 元，小秒針懷錶 13,000 元，台灣於 Swatch 西門町形象店、台北 101 概念店、新光三越台中中港店、新光三越台南小北門店、高雄統一夢時代店正式開賣。

生物陶瓷材質的 Audemars Piguet x Swatch Royal Pop 懷錶，呼應皇家橡樹著名的八角形錶殼與八顆螺絲設計，面盤採用極具辨識度的 Petite Tapisserie 小型格紋圖案，錶圈與底蓋則施以垂直緞面打磨處理。此外，錶殼結構擁有額外八項專利，融合了圓角八角形、圓形與桶形元素，並在 HUIT BLANC白色款中嘗試將賦予八顆螺絲不同色彩。此系列未限量但也不是常賣款，首波數量官方也未公布。