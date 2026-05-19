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個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人在感情或人際關係裡，並不是故意傷害別人，而是習慣先把自己的感受、利益與需求放在第一位，久而久之就容易給人「只想到自己」的印象，以下整理出最容易被認為自私的三大星座，他們未必沒有同理心，只是當情緒、防備心或安全感被觸動時，很容易優先選擇保護自己。

▲。（圖／IG）

TOP 3：水瓶座

水瓶座看似理性又獨立，但他們很重視個人空間與自由，不喜歡被情緒綁架，也不太願意為了迎合別人改變自己的節奏，當關係需要更多陪伴、妥協或承諾時，水瓶座常常會先評估自己舒不舒服，而不是對方需不需要，因此容易讓人覺得他們冷淡、自我、只顧自己的感受。

TOP 2：獅子座

獅子座天生有強烈的自尊心，也很在意自己是否被重視，他們在關係裡常常希望成為焦點，期待別人理解、支持、配合自己的決定，但當對方也有需求時，獅子座未必能第一時間察覺，尤其在面子受傷或意見被挑戰時，更容易把自己的立場放大，忽略別人的委屈，因此會被認為有點霸道又自私。

TOP 1：牡羊座

牡羊座是最容易「先想到自己」的星座之一，他們行動快、情緒來得也快，很多時候不是故意不替別人著想，而是當下只看見自己的需求與衝動，想做什麼就做什麼，想說什麼就說什麼，事後才發現可能傷到別人，在感情中也容易要求對方配合自己的步調，卻忘了對方也需要被照顧，因此最容易給人自私、衝動、只顧自己開心的印象。

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關鍵字：

星座, 占卜, 個性

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