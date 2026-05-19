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4種方法戒掉「消費成癮症」：盤點失控情境、取消刺激源頭

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記者李薇／台北報導　圖／mbcdrama_now IG

明明知道不該買，卻還是忍不住下單，每到大掃除的時候又常常後悔自己買太多，「消費上癮」很多時候不是單純愛花錢，而是把購物當成紓壓、獎勵自己、填補空虛的方式，想要真正戒掉亂買，不能只靠意志力硬撐，而是要從「看見慾望、延遲衝動、重建成就感」開始，讓自己慢慢找回對金錢與生活的掌控感。

▲。（圖／IG）

＃先找出自己最容易失控的情境

很多人不是隨時都想買，而是在壓力大、心情低落、工作很累、滑社群看到別人分享時，特別容易進入「我也值得擁有」的狀態，建議先觀察自己最常在哪些時刻下單，例如睡前滑手機、領薪水當天、被同事朋友種草、心情不好想補償自己，當你知道自己不是單純想買，而是在用購物處理情緒，才有機會從源頭改變。

＃訂出「可花錢額度」，而不是完全禁止

完全不准買通常很難持久，建議每個月先設定一筆「快樂消費額度」，例如：薪水的5%到10%，專門用來買喜歡但非必要的東西，額度內可以自由花，不需要罪惡感，但超過就必須等下個月，這種方式能讓消費不再失控，也不會讓自己覺得生活只剩下壓抑，真正的自律不是什麼都不能買，而是知道自己買得起多少。

＃取消會刺激慾望的入口

很多消費衝動其實不是自己主動產生，而是被演算法、限時折扣、直播、社群開箱推著走，如果真的想戒掉亂買，可以先取消訂閱購物平台通知，刪掉常逛的購物APP，把信用卡從平台移除，少看開箱與折扣資訊，當「看到商品」的頻率降低，想買的慾望也會跟著下降，少一點刺激，就是多一點清醒。

＃用記帳面對真相

消費上癮的人最常逃避的就是總金額，因為每一筆看起來都不大，但累積起來才發現很驚人，建議不用一開始就複雜記帳，只要把每一筆非必要消費寫下來，並標註當時的心情，例如：無聊、焦慮、被種草、想犒賞自己，記一個月後你會很清楚看見，自己花掉的錢不是只有商品，而是很多沒有被好好照顧的情緒。

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關鍵字：

理財, 購物, 消費

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