2026夏季定妝神隊友　3款話題蜜粉餅打造零油光高級霧肌

▲夏日定妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天的底妝早已不只是「定妝」這麼簡單。隨著高溫、濕氣與長時間帶妝需求增加，今年各大品牌也開始把蜜粉餅全面升級，不只要控油持妝，更加入「校色」、「柔焦」、「濾鏡感」、「防曬補妝」甚至「面中提亮」等進階需求。尤其今年特別明顯的是蜜粉餅正在取代傳統蜜粉，從外出補妝便利性到妝效精緻度都全面進化，一拍就能瞬間修飾毛孔、暗沉與蠟黃，讓整體妝感更像天生好膚質。

1.GUERLAIN嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅

嬌蘭經典幻彩流星系列今年正式推出全新幻彩流星蜜粉餅，延續品牌最具代表性的色彩校正美學，把過去蜜粉球的柔焦提亮效果濃縮進更方便攜帶的粉餅設計中。最厲害的是，它不只是單純定妝，而是把柔焦、校色、修飾、均勻膚色四種功能一次整合。全新Powder-To-Veil粉質轉化技術，讓四種色彩在刷具輕掃後融合成極細緻薄紗妝效，上臉幾乎感受不到粉感，卻能瞬間修飾毛孔與肌膚紋理，呈現很像精品底妝才會出現的高級絲絨柔霧光。尤其搭配控油礦物複合物與角鯊烷成分，即使長時間帶妝也不容易乾裂或浮粉，對於夏天又怕出油、又怕乾紋的人來說特別加分。

▲GUERLAIN嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅＃02 cool繽紛， 8.5g／2,900元。（圖／品牌提供）

這次嬌蘭更依照不同膚色推出4款色號，從冷白肌到健康膚色都能找到適合自己的命定蜜粉。01 Translucent冷白紫結合白色、裸色、紫色與粉色調，特別適合白皙膚色，能打造透明感極高的冷白柔霧肌；02 Cool繽紛則融合綠色、紫色、橙色與白色，能有效修飾亞洲肌常見的暗沉與泛黃感，讓膚色看起來更加乾淨透亮；03 Warm暖柔紗以紫色、米色、香檳色與棕色調混合，特別適合自然健康膚色，能讓妝感呈現柔和高級的暖霧光澤；04 Amber焦糖裸則結合粉色、摩卡色、焦糖色與暖棕色，特別適合健康小麥肌或深膚色，能自然修飾膚色不均，同時保留細緻光澤感。

▲GUERLAIN嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅＃01~#04 8.5／2,900元。（圖／品牌提供）

2.BOBBI BROWN 冷萃紫蜜粉餅

如果最近有在關注韓系底妝趨勢，會發現「冷白濾鏡肌」已經成為今年最熱門關鍵字，而BOBBI BROWN這顆全新限量冷萃紫蜜粉餅就是專門為亞洲黃肌設計。以冷紫色調搭配透明白粉體的大理石雙色設計，利用色彩互補原理修飾蠟黃暗沉，一刷立刻有種面中被打亮、膚色瞬間乾淨一階的感覺。和一般容易死白的紫色蜜粉不同，它的妝效更偏向「透明感冷白肌」，不是厚重提亮，而是像天生皮膚很好。

▲BOBBI BROWN 冷萃紫蜜粉餅10g／1,900元。（圖／品牌提供）

粉體中還加入珍珠光澤粒子，上臉後會出現很細膩的澎潤光感，尤其對淚溝、毛孔與鼻翼暗沉修飾非常有感。同時結合控油粉末與輕盈鎖妝膜，即使在夏天高溫悶熱環境下，也能維持乾淨霧感，不容易暗沉氧化。

▲BOBBI BROWN 冷萃紫蜜粉餅10g／1,900元。（圖／品牌提供）

3.ORBIS 極緻抗陽蜜粉餅 蜜桃蘇打限定色

如果你是夏天超容易脫妝、流汗、底妝土石流的人，那ORBIS這塊根本就是隱藏版神級補妝神器。從2012年熱賣至今的極緻抗陽蜜粉餅，今年再度把人氣限定色「蜜桃蘇打」重新帶回。

▲擁有SPF50+ PA++++與UV耐水性★★，不只可以補妝，還能同步補防曬，非常適合台灣夏天長時間戶外活動使用。ORBIS極緻抗陽蜜粉餅 蜜桃蘇打限定色9g／680元、專用粉盒／300元。（圖／品牌提供）

這次回歸的蜜桃蘇打色，以白色、黃色與紅色粉體調配出很自然的嫩蜜桃色調，不會過白，也不會有厚重粉感，反而有種日系女生最愛的透明嫩肌感。尤其對於蠟黃、疲憊感修飾非常有感，一拍立刻提亮氣色。此外，它的柔滑輕紗粉體還能修飾毛孔與肌膚凹凸，加上吸油粉體設計，即使大量流汗也不容易斑駁暗沉，整體妝效很有「原生半霧肌」感。

▲ORBIS極緻抗陽蜜粉餅 蜜桃蘇打限定色9g／680元、專用粉盒／300元。（圖／品牌提供）

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