一年只開一次月神花、專櫃阿爾卑斯山雪絨花　頂級抗老靠珍稀成分逆轉肌齡

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

頂級保養往往都以珍稀成分以及最強科研，讓肌膚可以真正達到有感抗老，像是克蘭詩、東森自然美、ESSENCARE等都推出非常奢華質感的單品，從配方、質地到包裝，每一個細節都精緻到位，絕對是讓人用過回不去。

＃克蘭詩 至臻凝時月神花光燦修護精華，30ml、售價14000元

克蘭詩在2023年首度推出旗下第一個頂級保養「至臻凝時」系列，上市之後受到許多粉絲喜愛，延續一年只開一次的珍稀月神花萃取，今年再度上市至臻凝時月神花光燦修護精華，透過-196°C的超低溫凍凝技術，可以讓月神花活性凝萃擁有最高活性，全方位抵抗老化，並且結合獨家晶燦光蘊科技，嚴選法國布列塔尼阿摩爾濱海區，全程由人工採摘的布列塔尼彩虹藻，並且提煉出虹光海晶源粹，讓肌膚能夠從裡到外層層煥亮白皙。

＃東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力全效肌活霜EX，50g、售價12500元

以SPA養膚起家的東森自然美在日前推出高端NB-1晶鑽肽彈力EX系列，以「晝夜養護 ‧ 喚新肌齡」為核心概念，打造一整套奢寵養膚步驟，選用Pro專力雙峰玻色因、AH8抗皺六胜肽、DKK1鑽光彩虹藻的萃取配方，搭配多重植萃配方：天女木蘭精萃、冰川海藻、桑白皮萃取等，強化肌膚屏障，重拾Q彈與緊緻。

＃ESSENCARE 時光定格逆齡乳霜，50ml、售價4200元

以專業科研為基礎的ESSENCARE發現現代女性肌膚面臨比過去更加嚴苛的考驗，除了環境、壓力的影響，「醫美過載」更是讓肌膚更加敏弱的問題之一，因此，以修護為核心研發出全新時光定格逆齡乳霜，選用專櫃級「阿爾卑斯山雪絨花」搭配玻色因、ECOCERT有機認證的「巴卡拉黑玫瑰」、專利五胜肽、六胜肽，全方位改善肌膚受損老化痕跡。

