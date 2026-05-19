SEIKO無錶圈視野更開闊　錶面演繹東京地平線

▲King Seiko VANAC 145周年紀念錶HKF004，97,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO百年來品牌發表許多經典之作，包括1961年問世的King Seiko系列，2022年融合現代製錶技術重回市場，以鮮明色彩與多切面之大膽前衛設計聞名的King Seiko VANAC系列尤其令人印象深刻，今年慶祝品牌145周年，特別打造向「Seiko Blue」致敬的藍色款King Seiko VANAC 145周年紀念錶HKF004，全球限量800只。





▲錶背飾有靈感來自1960年代的King Seiko徽章的藍色盾牌標誌。

King Seiko VANAC 145周年紀念錶HKF004的設計靈感，源於東京綿延至地平線之都市景觀，因此大膽採用無錶圈設計，讓面盤呈現開闊視覺效果，面盤中嵌入之環狀結構已成為此系列之標誌性特徵，搭配鮮明藍色環圈，展現東京地平線意象，另一亮點是位於12時的時標與秒針，均點綴VANAC首字母之「V」字造型。此款限量錶搭載Seiko最高等級的8L45機械機芯，具備約72小時動力儲存功能，日差維持於+10至-5秒之間，特別採透明底蓋可觀賞擺輪與橋板之精緻波紋圖案，背蓋同時也飾以1960年代的King Seiko徽章的藍色盾牌標誌。





▲CITIZEN Seires8 890機械腕錶以「都會流光」為設計靈感，NB6060-58H款（左）52,800元，NB6062-52P款54,800元。（圖／CITIZEN提供）

同樣來自日本的CITIZEN，也以「都會流光」為主題推出限定款890機械錶，藉由面盤上獨特的幾何圖案設計，詮釋都市節奏中流動不息的光景，配上髮絲紋與鏡面交錯打磨的一體式鍊帶，展現俐落都會風格；搭載具絕佳抗磁性的自動上鍊機芯，有效降低日常電子產品帶來的干擾，滿足日常穿搭需求。

