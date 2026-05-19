3COINS爆紅「煎烤炊煮微波盒」登台！全台首店連話題煮蛋器都有賣

▲3COINS台灣一號店將進駐誠品武昌。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本百元商店 3COINS 即將進駐西門誠品，今（5／19）誠品透露，3COINS 台灣一號店將引進多款在台日社群引發熱烈討論的實用廚房用品與質感居家配件，當然也包括在網上爆紅一陣的「煎烤炊煮微波料理盒」，該產品標榜用微波爐就能做出煎魚口感，就算一個人做菜也能吃得很幸福！

3COINS台灣官方社群日前宣布將首度登台，引發網友熱烈討論，首店預計將帶來一系列極具話題性的生活物件，其中最受矚目的便是具備煎、烤、炊、煮等六種烹飪功能的微波料理盒，主打微波後即可享用帶有焦痕的煎魚或雞腿排，成為簡化家事與忙碌上班族的料理救星 ；此外在threads上擁有高討論度的微波煮蛋器，以及長年熱銷的質感居家用品、流行配件也將同步登場，也讓人太期待了。

誠品表示，除 3COINS 生活雜貨，日本平價潮流服飾品牌WEGO全台首店，也將於 5／29 進駐誠品生活武昌 4 樓，主打日系街頭、復古古著與次文化搭配。人氣北海道保養品牌 SHIRO 則在 6／3 進駐誠品生活南西 1 樓，現場提供熱門的清新皂香、白茶香氛與自然保養系列體驗。

近期適逢誠品年中慶促銷，誠品生活西門、武昌與南西店於 6／4 至6／9期間，推出會員指定專櫃當日累計滿 5,000 元送 500 元；板橋與新板店消費滿 3,000 元贈 300 元；R79 與捷運敦化店消費滿 2,500 元贈 300 元回饋。南西店 1 樓與 2 樓高消費加碼，滿 2 萬元加贈 700 元、3 樓至 5 樓指定樓層消費滿 7,000 元加贈 200 元；武昌店從 6／4 至 6／7 針對金卡與黑卡會員，提供消費滿 13,000 元加贈 300 元專屬優惠。

服飾品牌 GU 於 5／15 正式進駐 MITSUI OUTLET PARK 台中港，並攜手 UNIQLO 雙品牌同步開幕，鎖定中部消費者、觀光客與家庭客群，為台中海線帶來全新日系時尚購物體驗。

開幕檔期即起至 5／21 ，GU 推出「全台 GU Mitsui體系店舖同慶」APP 會員限定優惠，並同步祭出「新店＋網路商店限定價」，讓消費者無論逛店或線上選購，都能輕鬆完成夏季採買。首周集結超過 25 款限定優惠商品，包括春夏人氣單品「女裝 Barrel Ankle 輕便錐形褲」、壓紋襯衫、女童兩件式細肩帶上衣，以及童裝 DRY 輕便短褲等，讓消費者一次備齊全家夏日穿搭，以高 CP 值完成換季。