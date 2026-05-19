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痘痘肌到底要怎麼保養？步驟極簡、不過度控油都是技巧

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、AI

痘痘肌到底該不該保養？擦多怕長痘、不擦又乾，到底要怎麼做才是對的？其實關鍵在於簡化步驟、穩定修護，讓肌膚先回到不被刺激的狀態，保持油水平衡，切忌猛擦酸類、狂用控油產品，反而讓肌膚屏障更脆弱。

▲BIODERMA,貝膚黛瑪,媚比琳,痘痘,曼秀雷敦,保養。（圖／品牌提供）

＃保養步驟簡單、穩定

痘痘肌最怕同時疊加太多功效型產品，甚至是步驟很多、層層堆疊，很容易讓肌膚承受不了，建議先回歸清潔、保濕、防曬三個核心步驟，洗臉不要洗到緊繃，保濕選擇清爽、不厚重的質地，從4、5個保養步驟簡化到1、2道即可，比如水乳兩個程序，讓肌膚先穩定下來。

＃不要把控油當成唯一目標

很多痘痘肌會以為臉油就要拼命去油，結果洗臉洗太多次、吸油面紙狂擦、控油產品疊滿臉，反而會出現反效果，真正適合的做法是維持油水平衡，選擇不致粉刺、質地輕盈的產品，讓肌膚有足夠水分支撐，也能減少因乾燥引起的粗糙與泛紅。

＃酸類和抗痘產品不要亂疊

痘痘肌可以使用抗痘產品，但不代表越多越有效，像是水楊酸、杏仁酸、A酸類、痘痘藥都可能有刺激性，如果同時混用，很容易造成脫皮、刺痛、爆紅，建議一開始先低頻率、局部使用，觀察肌膚反應後再慢慢調整，若痘痘已經大面積發炎、疼痛或反覆留下痘疤，就不要只靠保養硬撐，應該盡早諮詢皮膚科醫師。

【推薦單品】

＃BIODERMA貝膚黛瑪 3D水楊酸粉刺淨痘精華，30ml、售價780元

▲BIODERMA,貝膚黛瑪,媚比琳,痘痘,曼秀雷敦,保養。（圖／品牌提供）

大部分痘痘形成的原因不外乎是肌膚出油量大、毛孔阻塞的狀況，因此貝膚黛瑪推出全新3D水楊酸粉刺淨痘精華，運用10%蘋果酸酯＋1.8%水楊酸，能夠幫助改善過多油脂分泌，同時調理角質，同步搭載DAF肌膚仿生修護科技，加強肌膚保濕補水，無矽靈、無致敏香料、無酒精、無PARABEN類防腐劑的配方，油豆肌用起來更安心。

＃媚比琳 控油貼貼妝前精華，25ml、售價450元

▲BIODERMA,貝膚黛瑪,媚比琳,痘痘,曼秀雷敦,保養。（圖／品牌提供）

出油量大底妝也不容易持久，針對夏日妝前保養，媚比琳打造全新控油貼貼妝前精華，選用醫美級LHA水楊酸搭配液態控油微粒，在粉底之前就可以提前控油同時柔焦毛孔，透過玻尿酸、甘油配方加強保濕，不乾燥緊繃，油性肌膚推薦全臉使用，混合肌可以加強局部T字塗抹，讓底妝維持一整天完美無瑕。

＃曼秀雷敦 抗痘舒緩修護面膜，22ml*5、售價299元

▲BIODERMA,貝膚黛瑪,媚比琳,痘痘,曼秀雷敦,保養。（圖／品牌提供）

開架抗痘品牌曼秀雷敦全新設計抗痘舒緩修護面膜添加，Pionin皮奧寧及高效控油因子，可以幫助肌膚調理油脂分泌，並且搭配3重積雪草萃取、藍銅胜肽以及甘草酸二鉀，不僅是抑制油光，更可以加強舒緩泛紅刺激的狀態，全方位穩定出健康膚況。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字：

BIODERMA, 貝膚黛瑪, 媚比琳, 痘痘, 曼秀雷敦, 保養

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