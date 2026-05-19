痘痘肌到底要怎麼保養？步驟極簡、不過度控油都是技巧

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、AI

痘痘肌到底該不該保養？擦多怕長痘、不擦又乾，到底要怎麼做才是對的？其實關鍵在於簡化步驟、穩定修護，讓肌膚先回到不被刺激的狀態，保持油水平衡，切忌猛擦酸類、狂用控油產品，反而讓肌膚屏障更脆弱。

＃保養步驟簡單、穩定



痘痘肌最怕同時疊加太多功效型產品，甚至是步驟很多、層層堆疊，很容易讓肌膚承受不了，建議先回歸清潔、保濕、防曬三個核心步驟，洗臉不要洗到緊繃，保濕選擇清爽、不厚重的質地，從4、5個保養步驟簡化到1、2道即可，比如水乳兩個程序，讓肌膚先穩定下來。

＃不要把控油當成唯一目標



很多痘痘肌會以為臉油就要拼命去油，結果洗臉洗太多次、吸油面紙狂擦、控油產品疊滿臉，反而會出現反效果，真正適合的做法是維持油水平衡，選擇不致粉刺、質地輕盈的產品，讓肌膚有足夠水分支撐，也能減少因乾燥引起的粗糙與泛紅。

＃酸類和抗痘產品不要亂疊



痘痘肌可以使用抗痘產品，但不代表越多越有效，像是水楊酸、杏仁酸、A酸類、痘痘藥都可能有刺激性，如果同時混用，很容易造成脫皮、刺痛、爆紅，建議一開始先低頻率、局部使用，觀察肌膚反應後再慢慢調整，若痘痘已經大面積發炎、疼痛或反覆留下痘疤，就不要只靠保養硬撐，應該盡早諮詢皮膚科醫師。

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