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試開箱／美到窒息！象牙白頰彩棒質感滿分　絲滑膏體一暈就融膚

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▲DOLCE&GABBANA,M·A·C,彩妝,腮紅,腮紅棒,試開箱,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

精品美妝向來很重視細節，單品質地只是基本，設計、使用手感都必須考量在內，DOLCE&GABBANA Beauty最近上市的柔光果漾頰彩棒真的讓人著迷，非常可愛的圓角方形設計，打開之後更是獨特的旋轉膏體，不只是妝感非常絲滑貼膚，也相當好暈染，絕對是值得收藏包色的系列。

▲DOLCE&GABBANA,M·A·C,彩妝,腮紅,腮紅棒,試開箱,。（圖／品牌提供）

DOLCE&GABBANA Beauty延續義式美學，不只是在服裝設計極具質感，美妝也是承襲品牌DNA，這次全新上市的柔光果漾頰彩棒象牙白盒身以金色鑲邊，光是外型就讓人耳目一新，內芯更是可以旋轉的設計，跟市面上常見類似口紅的腮紅棒截然不同，非常具有巧思。

▲DOLCE&GABBANA,M·A·C,彩妝,腮紅,腮紅棒,試開箱,。（圖／品牌提供）

膏體添加義大利櫻桃油以及純素膠原蛋白，塗抹起來完全不會有乾燥卡卡的手感，而且顯色度極高，上臉之後輕拍能快速融入底妝，妝效也很貼膚自然，還有淡淡的光澤感，總共5個顏色，雖然有些看起來好像難以上手，但其實每個顏色暈開都時尚又好看，完全會讓人陷入選色障礙。

▲DOLCE&GABBANA,M·A·C,彩妝,腮紅,腮紅棒,試開箱,。（圖／品牌提供）

在粉質上面也有大進化的M·A·C超柔光腮紅全新採用奶霜柔焦粉體，把霜狀的服貼潤澤與粉狀的輕盈好暈染結合，一刷就可以顯現出紅潤好氣色，總共29個色選，有純色的款式也有加入珠光的單品，細緻質地可以輕鬆讓肌膚更顯質感，輕鬆打造輕甜微醺的妝容。

▲DOLCE&GABBANA,M·A·C,彩妝,腮紅,腮紅棒,試開箱,。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

DOLCE&GABBANA, M·A·C, 彩妝, 腮紅, 腮紅棒, 試開箱

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