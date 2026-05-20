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520最強告白香！5款「讓人想靠近」戀愛系香水　一噴直接心動

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記者曾怡嘉／台北報導

不論是熱戀中的情侶、曖昧拉扯中的心動關係，還是準備默默出招的你，一瓶香水往往比千言萬語更有殺傷力。每一種愛情狀態，都有一款專屬香氣能替你說出心意，盤點以下幾款話題香氛，從法式熱戀、婚禮花束，到清晨曙光與森林系男友氛圍，讓這個520更有戀愛感。

#ROCHAS 羅莎小姐熱戀淡香精

▲▼520香水。（圖／品牌提供）

全新《MADEMOISELLE ROCHAS IN LOVE 羅莎小姐熱戀淡香精》，以花香琥珀調描繪巴黎女子陷入愛情時，那份甜蜜又令人悸動的模樣。

前調由令人垂涎的糖蘋果揭開序幕，揉合清甜梨子與輕盈小蒼蘭，就像曖昧初期讓人怦然心動的瞬間；中調則以玫瑰與牡丹層層綻放，細膩描繪戀愛升溫中的浪漫情感；最後以香草浸香包覆肌膚，搭配雪松木與廣藿香的深邃木質氣息，留下讓人忍不住想靠近的性感餘韻。

#LUSH 愛的誓約香水

▲▼520香水。（圖／品牌提供）

LUSH「愛的誓約香水」散發經典又帶點自然感的花香氣息，讓人聯想到即將打烊的花店，空氣中仍瀰漫著鮮花與綠葉交織的溫柔香味。

調香師 Emma 以自己的婚禮花束為靈感，選用茉莉精萃、玫瑰與依蘭依蘭精油，打造出如花束般優雅的經典香氣，再搭配婚禮常見花材——迷迭香與鼠尾草，增添清新的綠意與草本層次。

#三宅一生 曙光淡香精

▲▼520香水。（圖／品牌提供）

三宅一生全新「曙光淡香精」，以黎明時分灑落的第一束光為靈感，將晨曦的溫柔與希望化為香氣。前調由多汁綠柑橘與橙花開啟，明亮清新；中調的小蒼蘭與白麝香，流轉出絲絨般柔和光感；最後以帶有奶油氣息的檀香與開心果木質調收尾，留下溫暖又撫慰人心的餘韻。

#narciso rodriguez  for him 紳青淡香水


 ▲▼520香水。（圖／品牌提供）

如果要用一句話形容 narciso rodriguez「for him 紳青淡香水」，大概就是：「穿著白襯衫、乾淨卻帶點危險感的男人。」

前調以辛辣肉豆蔻開場，搭配綠豆蔻與柏樹清新氣息，中和出俐落層次；中調則透過皮革感紅海藻、波旁天竺葵與薰衣草交織，像走入一片潮濕森林；靈魂般的麝香若隱若現，低調卻極具魅力。尾韻則由雪松、廣藿香與岩蘭草緩緩收束，留下沉穩又性感的木質氣息。

#Atelier Cologne「無欲裸芍」

▲▼520香水。（圖／品牌提供）

Atelier Cologne 全新「無欲裸芍」，試圖精準還原芍藥盛開時，那種帶著水潤感的自然花香。特別以玫瑰花瓣精油的清亮感，揉合馬達加斯加天竺葵的綠意，細膩打造出更貼近真實花朵呼吸感的芍藥香氣，前調以義大利西西里蜜橘揭開序幕，接著由溫柔的芍藥諧香慢慢舒展，最後再以白麝香柔和收尾，在肌膚留下宛如「第二層肌膚」般溫暖親膚的餘韻。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字：

520香氛, 戀愛香氣, 話題香水, 香氛推薦, 浪漫氛圍

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