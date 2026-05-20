舒適圈待久了會忘記自己多厲害！4句話陪你勇敢跨出去

▲別怕跨出舒適圈，經驗都是靠累積出來的。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

你是否也曾有過這種時刻？明明心裡很想改變，卻總覺得還沒準備好，只是很多時候，我們以為的「準備好」，其實永遠不會真的到來。真正的成長，往往不是準備萬全才開始，而是在試錯中，一點一點摸索出自己的路。

#很多能力，都是做了之後才慢慢長出來的

第一次挑戰不擅長的事會不安，都是很正常的事。因為很多能力，本來就不是靠想像學會的，而是在一次次嘗試裡慢慢累積。你會在過程中知道什麼適合自己、理解哪些方向不對，也會在一次次修正後，變得比以前更穩定。

#很多人看起來厲害，只是因為他先開始了

很多看起來游刃有餘的人，其實也不是一開始就什麼都會，甚至第一次上台講話，緊張到手心冒汗，但他們厲害的地方，從來不是「零失誤」，而是願意先踏出去。因為很多能力，本來就不是靠想像獲得，而是在實際去做之後，才慢慢累積起來。

#做錯也沒關係，那也是一種收穫

很多人害怕犯錯，所以遲遲不敢開始。但其實，錯誤從來不是浪費時間。每一次碰壁，都在幫助你更了解自己。你會知道什麼方法不適合、什麼選擇讓自己更快樂，也會在一次次修正中，慢慢找到最舒服的節奏。現在回頭看看甚至會發現，當初覺得完蛋了，最後反而成了讓自己成長最快的時刻。

#舒適圈最可怕的，是讓人忘記自己其實可以更好

待在舒適圈裡很安全，但久了也容易讓人失去對生活的期待。每天做著一樣的事，雖然安穩，卻也少了讓人心跳加速的新鮮感。而真正讓人變強大的，往往不是那些完全不害怕的人，而是即使心裡不安，還是願意去試的人。因為只要開始行動，就有機會看見新的風景。很多事情，都是做了之後才慢慢變厲害，成長從來不是一瞬間的事。它可能只是你第一次鼓起勇氣表達意見，看似微小的跨步，其實都在悄悄改變你。