吃出天然防曬力！營養師推薦9種「防曬食物」　紅心芭樂也入榜

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash、Pexels

夏天太陽毒辣，防曬真的不能只靠擦！營養師高敏敏分享，雖然適度曬太陽能幫助身體合成維生素D，但紫外線太強時，一不小心就可能曬黑、曬傷，甚至讓肌膚變得乾燥粗糙，這時候應多補充富含抗氧化營養素的食物，有助於對抗紫外線造成的自由基傷害，點名9種9種防曬食物，教你吃出內建防護罩。

#番茄

番茄富含茄紅素，有助抵抗紫外線、降低曬後不適機率，其中的維生素C也能幫助減少黑色素生成。

#西瓜

西瓜同樣含有茄紅素與維生素C，夏天吃不只消暑，也能為肌膚補充抗氧化力。

#堅果

堅果含有維生素E，有助維持肌膚彈性、減少乾燥細紋，也能幫助肌膚對抗日曬傷害。

#綠茶

綠茶中的茶多酚具有抗氧化效果，有助清除自由基，也能幫助減少紫外線對肌膚造成的傷害。

#胡蘿蔔

胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，進入體內後可轉化為維生素A，有助改善曬後粗糙，也能維持夜間視力。

#紅心芭樂

紅心芭樂是高維生素C水果，每100克約含214.4毫克維生素C，有助抗氧化、預防自由基傷害。

#莓果

莓果像是藍莓、草莓、桑椹都富含花青素，有助抵抗紫外線傷害，也能幫助肌膚維持明亮感。

#黃豆製品

黃豆製品含有異黃酮，具抗氧化作用，也能幫助維持膠原蛋白與肌膚彈性。

#鮭魚

鮭魚富含Omega-3脂肪酸，有助減少紫外線引起的肌膚傷害，改善乾燥、敏感與老化問題。

除了吃對食物，外在防曬也不能少，出門前20分鐘先擦好防曬，讓肌膚形成完整保護層；外出時可搭配UPF係數高的防曬衣、帽子；若使用遮陽傘，建議挑選深色傘布或內層有銀膠塗層款式，隔絕紫外線效果更好。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）