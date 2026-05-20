fb ig video search mobile ETtoday

「維密超模」當最美孕婦現身坎城　百變風格穿搭閃耀幸福光

>

▲▼ 芭芭拉帕爾文 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲超模芭芭拉帕爾文（右）與男星迪倫史普洛茲於坎城影展宣布將迎接第一個寶貝誕生。（圖／翻攝realbarbarapalvin IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱烈進行中的法國坎城影展，每日巨星與名模川流不息，這屆紅毯上驚喜之一是匈牙利超模芭芭拉帕爾文（Barbara Sprouse）挺著孕肚亮相，她與演出《小查與寇弟》的演員老公迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）將迎接第一個孩子誕生，曾是「維密天使」的她於坎城影展期間大秀教科書等級的孕婦穿搭，在浪漫、甜美、俐落風格之間自在轉換，絕對是影展「最美孕婦」。

▲▼ 芭芭拉帕爾文 。（圖／翻攝IG）

▲芭芭拉帕爾文穿著Miu Miu禮服登上坎城紅毯，獲封最美孕婦。（圖／翻攝realbarbarapalvin IG）

13歲在街頭被發掘，隨即以模特兒身份在日本出道的芭芭拉帕爾文，曾為香奈兒（CHANEL）大秀開場，且是巴黎萊雅史上年紀最小的代言人，並多次擔任「維密天使」，事業得意的她也在感情覓得歸宿，2023年與男星迪倫史普洛茲完婚，兩人在本屆坎城影展連袂現身，公布懷孕喜訊。

▲▼ 芭芭拉帕爾文 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲芭芭拉帕爾文穿Karl Lagerfeld白襯衫配黑裙俐落有型。（圖／翻攝realbarbarapalvin IG）

芭芭拉帕爾文穿Miu Miu設計的浪漫風格天藍色禮服登場，她手捧孕肚閃耀幸福光芒；緊接著換上Karl Lagerfeld白襯衫配高腰黑裙，搭配義大利珠寶品牌Antoine祖母綠鑽石耳環，俐落有型；而出席蕭邦（Chopard）晚宴則穿著紐約設計師品牌WILLY CHAVARRIA大蓬袖的粉紅禮服，並戴著蕭邦花朵造型鑽戒與耳環，甜美又帶著戲劇效果，果然是風格百變的漂亮孕媽咪。

▲▼ 芭芭拉帕爾文 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲芭芭拉帕爾文出席晚宴穿甜美粉紅大蓬袖禮服配蕭邦珠寶。（圖／翻攝realbarbarapalvin IG）

►潤娥公主造型登坎城紅毯　葫蘆珠寶襯優雅氣質

►韓韶禧跑趴大秀雪白肌與美腿　曝光Boucheron新珠寶

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字：

芭芭拉帕爾文, 維密超模, 坎城影展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

SEIKO無錶圈視野更開闊　錶面演繹東京地平線

SEIKO無錶圈視野更開闊　錶面演繹東京地平線

亞洲首富千金香奈兒金縷衣貴氣逼人　涼鞋少了氣勢成敗筆

亞洲首富千金香奈兒金縷衣貴氣逼人　涼鞋少了氣勢成敗筆

凱特布蘭琪女王降臨　超難駕馭的花卉流蘇裝贏好評

凱特布蘭琪女王降臨　超難駕馭的花卉流蘇裝贏好評

潤娥公主造型登坎城紅毯　葫蘆珠寶襯優雅氣質 浪琴潛水錶變粉紅針　獨特配色致敬大英國協運動會 范冰冰穿露肩禮服化身花仙子　美腿若隱若現 LV花朵錶推親民鋼錶　天河石面盤款好亮眼 凱特王妃訪義大利緊戴愛的禮物　卡地亞錶疊搭兒女名手環獲好評 亮珠寶/卡地亞奏寶石交響曲　老虎踏彩寶前行栩栩如生 韓星NANA比基尼照辣翻　揮別陰霾曬逆天長腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面