「維密超模」當最美孕婦現身坎城　百變風格穿搭閃耀幸福光

▲超模芭芭拉帕爾文（右）與男星迪倫史普洛茲於坎城影展宣布將迎接第一個寶貝誕生。（圖／翻攝realbarbarapalvin IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱烈進行中的法國坎城影展，每日巨星與名模川流不息，這屆紅毯上驚喜之一是匈牙利超模芭芭拉帕爾文（Barbara Sprouse）挺著孕肚亮相，她與演出《小查與寇弟》的演員老公迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）將迎接第一個孩子誕生，曾是「維密天使」的她於坎城影展期間大秀教科書等級的孕婦穿搭，在浪漫、甜美、俐落風格之間自在轉換，絕對是影展「最美孕婦」。





▲芭芭拉帕爾文穿著Miu Miu禮服登上坎城紅毯，獲封最美孕婦。（圖／翻攝realbarbarapalvin IG）

13歲在街頭被發掘，隨即以模特兒身份在日本出道的芭芭拉帕爾文，曾為香奈兒（CHANEL）大秀開場，且是巴黎萊雅史上年紀最小的代言人，並多次擔任「維密天使」，事業得意的她也在感情覓得歸宿，2023年與男星迪倫史普洛茲完婚，兩人在本屆坎城影展連袂現身，公布懷孕喜訊。





▲芭芭拉帕爾文穿Karl Lagerfeld白襯衫配黑裙俐落有型。（圖／翻攝realbarbarapalvin IG）

芭芭拉帕爾文穿Miu Miu設計的浪漫風格天藍色禮服登場，她手捧孕肚閃耀幸福光芒；緊接著換上Karl Lagerfeld白襯衫配高腰黑裙，搭配義大利珠寶品牌Antoine祖母綠鑽石耳環，俐落有型；而出席蕭邦（Chopard）晚宴則穿著紐約設計師品牌WILLY CHAVARRIA大蓬袖的粉紅禮服，並戴著蕭邦花朵造型鑽戒與耳環，甜美又帶著戲劇效果，果然是風格百變的漂亮孕媽咪。





▲芭芭拉帕爾文出席晚宴穿甜美粉紅大蓬袖禮服配蕭邦珠寶。（圖／翻攝realbarbarapalvin IG）