百年靈霸氣錶轉向都會感設計　更纖薄、錶鍊自由延伸

▲百年靈品牌大使奧斯汀巴特勒佩戴Chronomat B01 42毫米精鋼白色錶盤計時腕錶，280,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）1980年代為義大利特技飛行隊Frecce Tricolori打造Chronomat系列腕錶，2020年經典之作回歸，再次以霸氣之姿登場，不過品牌進化腳步不停歇，今年全新版本改成一體式鍊帶結構，將錶耳藏於錶殼後方，從過往運動風格轉向都會感設計，而Rouleaux錶帶亦有巧思，設有微調系統，只要按下接近錶扣位置、飾以箭頭標誌的兩節錶鍊，其可各向外再延伸一節鍊節的寬度，大幅提升佩戴舒適度。





▲百年靈煤灰色面盤的Chronomat B01 42毫米計時腕錶，精鋼與18K紅金搭配鍊帶款432,000元。

百年靈新一代Chronomat系列腕錶另一大變革，是錶殼更加纖薄，以Chronomat B01 42計時腕錶為例，錶殼厚度由15.1毫米縮減至13.77毫米，錶圈原本較凸起的刻度也降低高度變得更平滑。此系列共有3大主力款式，包括搭載瑞士官方天文台（COSC）認證的B01型自製機芯的Chronomat B01 42計時腕錶、裝載B31型自製機芯的Chronomat Automatic B31 40自動腕錶，以及採用百年靈10型自動上鍊機芯的Chronomat Automatic 36自動腕錶，各有多種面盤顏色與不同材質款式供選擇。





▲百年靈Chronomat B31 40毫米自動腕錶藍面精鋼款（左）195,000元，冰藍面精鋼與鉑金款267,000元。





▲百年靈Chronomat Automatic 36毫米自動鑽錶精鋼與18K紅金款，418,000元。

歐米茄（OMEGA）也持續精進經典之作星座系列，發表星座系列天文台腕錶（Constellation Observatory Collection），採用由官方獨立認證機構Laboratoire de Précision研發、並經瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證的聲學測試方法結合光學指針追蹤技術，在不需秒針的情況下，依序接受天文台錶（Chronometer）與大師天文台認證（Master Chronometer）測試，為史上第一款榮獲大師天文台認證的時、分雙針的二針腕錶。





▲歐米茄星座系列天文台腕錶黑色款369,000元，其他三色錶款各330,000元。（圖／歐米茄提供）