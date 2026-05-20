星巴克首度推「咖啡三式」限定飲品　由「黑圍裙」親自操刀

▲星巴克迎來台灣第600店門市，推出首創飲品咖啡三式。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣星巴克迎來第 600 間門市「愿秀門市」落腳南港，為帶來全新的限定體驗，這回品牌不僅在店裝上下足功夫，打造結合巨幅女神壁畫與金色「600」沖孔數字牆的全新打卡地標，更首度推出全台唯一的「星巴克咖啡三式」限定飲品，由黑圍裙咖啡師親自沖泡。此外開幕期間只要點兩杯大杯以上的飲料，還能直接免費把小熊盲盒吊飾帶回家。

網路上曾有網友分享，「如果在星巴克遇到『黑圍裙』店員，記得趕快跟他點咖啡」，其實這不是空穴來風，星巴克在每年的區域比賽中，會將優勝者賦予其他顏色的圍裙頭銜，「綠圍裙」就是咖啡探索者，「黑圍裙」則是咖啡大師，代表在區域競賽中獲得優勝的夥伴，而冠軍則會獲得「棕色圍裙」的精品咖啡大師頭銜。

為強調在台 600 店的里程碑，愿秀門市推出限定「星巴克咖啡三式」。由黑圍裙咖啡大師在現場演繹，選用東非綜合 KATI KATI BLEND 咖啡豆，主打一款豆子、三種風味旅程。體驗從清爽酸質的晨曦「手沖咖啡」開始，接續是口感平衡明亮的日午「冰搖濃縮咖啡」，最後以融合山竹與石榴果汁的暮光「冷萃特調」收尾，採每日限量預約供應。

此外，店內也同步推出專屬的黑糖風味奶香咖啡，將在地人喜愛的黑糖焦香搭配經典濃縮與黑糖奶泡，呈現溫潤的在地風味。全台星巴克則同步引進國外熱賣的「特選雲朵泡泡美式咖啡Aerocano」，將新鮮濃縮咖啡注入空氣，創造出如雲朵般柔滑的泡沫與瀑布般漸層視覺，讓冰美式喝起來更有儀式感。

為了喜愛收藏星巴克的粉絲，第 600 店也推出紀念系列，包括全球限量 600 隻的「紀念 600 GIANT 熊寶寶」，穿上灰色帽T與綠色帽繩，腳底特別繡上限量編碼與台灣專屬標誌，話題性十足。其他還有紀念馬克杯、多款 Bearista 提袋系列。全系列杯款與周邊於 5／20 於愿秀門市搶先首賣。而即起消費者在全門市以原價點購任兩杯大杯以上全品項飲料，就能免費獲得結合掛飾潮流的 600 店小熊盲盒吊飾，全系列共 7 款，包含一款隱藏版。

85 度 C 近期以台灣人氣水果芒果為主角，從 5／21 起推出「盛夏芒果季」，推出六吋蛋糕、切片蛋糕品項，以香甜果香、細緻慕斯與多層次口感，搶攻芒果控味蕾。

「金采香芒」選用法國愛樂薇動物性鮮奶油，加入台灣芒果果泥製成芒果慕斯，夾層搭配滑順牛奶布蕾，外層再淋上芒果醬，香氣十足，售價 500 元；切片蛋糕「椰香芒戀」以香草戚風蛋糕為底，融合楊枝甘露慕斯與椰子慕斯，並使用印尼佳樂椰漿帶出濃郁椰奶香氣，售價 69 元。「金采香芒」內含香草戚風蛋糕、提拉米蘇手指蛋糕多層次堆疊，口感豐富，售價 62 元。