膽大黨混沌能量引爆！超醒目「高速婆婆達摩絨毛吊飾」CASETiFY登場

▲CASETiFY 宣布與《膽大黨》攜手推出全新聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

人氣動漫《膽大黨》強烈鮮明的赤紅美學與怪奇能量，這次直接狂飆到你掌心！配件品牌 CASETiFY 宣布與《膽大黨》攜手推出全新聯名系列，將充滿話題的外星勢力、怨靈與神社文化化為潮流電子配件。此外購買任一聯名系列商品，就能免費獲得限量的獨家隱藏版收藏卡盲包，動漫迷們絕對要手刀開搶。

聯名系列中最顯眼的「高速婆婆達摩絨毛公仔吊飾」，直接將人氣角色高速婆婆化身為帶有招財寓意的達摩造型，結合了三種運勢加持與作品獨有的混沌氛圍，毛茸茸的觸感搭配可愛中帶點叛逆感的獨特神情，兼具收藏價值與療癒感，日常出門隨手往包包或鑰匙上一掛，立刻成為全身穿搭最吸睛的好運亮點。

除了醒目的絨毛吊飾，完整系列品項也充滿玩心與日式神社元素，包含印有「大吉」運勢與可愛招財貓形象的全新印花手機殼，以及集結高速婆婆、厄卡倫、綾瀨桃、白鳥愛羅、圓城寺仁等多款人氣角色手機殼。其中「高速婆婆搖搖手機殼」更融入金幣互動元素，一搖就能讓金幣在殼內自由晃動；以神社御守為靈感的「高速婆婆御守吊飾盲盒」，一舉推出健康、財運、姻緣、平安與幸運共五款隨機開運御守。

本波聯名品牌首度釋出全新收藏載體「CHASE CARD by CASETiFY」，推出多達 29 款、7 種稀有度等級（包含普通 C、稀有 R、特級稀有 SR、隱藏稀有 SSR、極稀有 UR、超極稀有 SUR，至最高等級傳奇級稀有 LGR）的全新獨家隱藏版收藏卡，想獲得收藏卡 blind pack 的粉絲們。記得手腳要快。

在繼《瑞文戴爾》與《巴拉多》之後，樂高對魔戒迷的收藏魂終於交代，推出影迷夢想中的白城《LEGO Icons The Lord of the Rings：米那斯提力斯》，光是靜靜擺著就散發出非同凡響的收藏氣勢。

▲樂高《LEGO Icons The Lord of the Rings：米那斯提力斯》套組。（圖／翻攝樂高全球官網）

要把一整座宏偉城池塞進有限的居家空間，考驗的不只是空間，還有設計師的魔幻手法。由資深模型設計師 François Zapf 親自操刀的剛鐸王城，包含城堡與最高處高塔的7層城池結構，運用了「強迫透視」技巧。建築外牆和正門老老實實地採用人偶比例拼砌，但內部的樓層則改採迷你比例，這種越往高處、比例越小的神操作，成功在有限縱深內，拉出磅礡的立體感。

讓影迷會心一笑的細節與小幽默自然不可少，開放式的空間裡，端正擺放著白色王座與宰相椅的王座室，連雕像上都細緻地用上全新的白色王冠零件。兩側隱藏的小房間更是故事感點滿，一邊是甘道夫徹夜研究至尊魔戒歷史的圖書館，另一邊則是帕蘭諾平原戰役爆發前，皮聘與甘道夫休息的臥室。而在這些秘密房間的角落，甚至還藏著真知晶球，以及那顆完美呼應迪耐瑟經典電影橋段的靈魂番茄。

除了壯麗的建築結構，這款盒組隨附的10隻人偶，更是精準踩在粉絲的熱血點上。陣容焦點鎖定在電影中「迪耐瑟的敗亡」與「亞拉岡加冕為王」兩大高潮時刻。其中「伊力薩王」亞拉岡、迪耐瑟與法拉墨更是歷史性的首度化身為樂高人偶，樂高還為此特別開發了全新開模的剛鐸頭盔，以及亞拉岡頭上那款附有王冠的全新頭髮零件，誠意十足。

加上全新設計的白袍甘道夫、皮瑞格林·圖克、手持精美大旗的亞玟，還有甘道夫那匹著名的白馬座騎影疾，這份專屬於大人的浪漫收藏，拼的不只是積木，更是當年的熱血回憶啊。《LEGO Icons The Lord of the Rings：米那斯提力斯》台灣預計 6／1 正式開賣，售價 23,999 元。