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「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追

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▲星座,占卜,個性。（圖／IG）

▲眼光高、誰都看不上星座Top 3。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人單身，不是因為沒人追，而是真的很難看上誰。對他們來說，戀愛從來不是「有就好」，而是要有感覺、有欣賞、還得符合內心那套很難被說服的標準。放到12星座裡，也確實有幾個星座天生特別挑，不是外貌協會，就是精神層面要求高，寧可單身，也不願意將就。以下這份眼光高、誰都看不上星座Top 3，看看是不是也說中你身邊那位總被問「你到底想找什麼樣的人」的朋友。

Top 3：水瓶座

水瓶座的眼光高，不一定表現在外在條件，而是很重視「這個人有沒有讓我覺得特別」。他們最難接受的，不是對方不夠完美，而是太普通、太無聊、太沒有靈魂。對水瓶來說，戀愛不是照著公式配對，而是一種精神共振，所以就算對方條件不差，只要聊天沒火花、想法不對頻，他們也很難真正動心。某種程度上，水瓶不是難搞，而是真的太看重獨特性。

Top 2：處女座

處女座的眼光高，幾乎是公認等級。他們對人的觀察力太強，很多細節別人還沒注意到，處女座早就默默在心裡打完分數。穿著、談吐、生活習慣、做事方式，甚至一句話的邏輯不對，都可能成為他們扣分的理由。最麻煩的是，他們不只標準高，還很難隨便被感動。就算有人對他很好，處女座也不一定會因為「被追」就放低門檻，因為對他們來說，合適比熱情更重要。

Top 1：獅子座

第一名很難不是獅子座。獅子的眼光高，來自他們對自己也有同樣高的要求。他們很清楚自己值得什麼樣的人，因此在感情裡通常不太願意退而求其次。獅子喜歡有魅力、有自信、站得出來的人，也在意對方是否能讓自己感到驕傲與心動。不是條件好就能打動他們，而是你得同時具備吸引力、氣場和情緒價值。對獅子來說，談戀愛不是為了填補空白，而是要找到那個真的配得上自己的人。

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關鍵字：

星座, 水瓶座, 處女座, 獅子座

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