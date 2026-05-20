柯震東「錶王」上手樂不可支　市場喊價破600萬

▲柯震東是時尚潮男，日前出席PALLADIUM活動。（圖／翻攝kaikaiko IG）

記者陳雅韻／台北報導

身兼導演與演員身份的柯震東，是演藝圈時尚潮男代表，身上最佳配件即是能彰顯個性的腕錶，他從千元的CASIO（卡西歐）復古計算機錶到數百萬元的RICHARD MILLE名錶都納入珍藏，新歡則是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus型號5980/1R玫瑰金計時碼錶，他在影片放上3個笑臉圖案，表達欣喜之情。





▲柯震東於IG限動曬出PP Nautilus型號5980/1R玫瑰金計時碼錶 。（圖／翻攝kaikaiko IG）

柯震東剛戴上手的PP Nautilus型號5980/1R玫瑰金計時碼錶，目前已停產，在市場上價格超過600萬元，其經典的水平横紋浮雕面盤上顯示時、分、日期與計時碼錶功能，是PP複雜功能的優雅運動錶代表作。





▲柯震東2024年曾秀出在文華精品消費的百萬刷卡單。（圖／翻攝kaikaiko IG）





▲柯震東2024年入手的RICHARD MILLE 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶。（圖／翻攝kaikaiko IG）

另一款柯震東讓人印象深刻的名錶收藏，是2024年3月他亮出文華精品刷了851萬元的單據造成轟動，當時推測是刷了旗艦店位在此的RICHARD MILLE名錶，果然在一張摸狗狗照片中洩露端倪，手腕上正是當年定價851萬元的RICHARD MILLE 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，是品牌為退役西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）所設計的強悍錶款。

