你身邊有「Askhole」類型的朋友嗎？建議你別混太熟

▲你身邊也有情緒的吸血鬼嗎？（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

在日常生活中，是否會遇到有些朋友似乎總是身處低潮，無論是工作、感情還是生活細節，見面時總有分享不完的煩惱？我們往往會帶著同理心認真傾聽、提供建議，但對方往往選擇停留在原地，讓一模一樣的抱怨重複上演，這種「老愛詢問建議，卻從不打算採納」的人被稱為「Askhole」，如果你心智不夠強，這類朋友可能會轉變成情緒吸血鬼，應該適時畫出界線。

只是尋求情緒宣洩

這類型的朋友並非刻意要為難身邊的人，但從心理層面來看，他們的底層思路往往不是真的在尋求問題的「答案」，而是希望透過詢問建議的過程，尋找一個可以安全傾訴、宣洩負面情緒的出口。他們總是習慣在同一個情緒漩渦裡打轉，卻將你也拉進了集體內耗的輪迴中。

過度的單向傾訴

此類型的人一邊渴望著現狀改變，一邊又習慣將問題歸咎於環境或命運，較少能誠實地回頭審視自己。長久下來，不僅磨損了人際關係間的熱情，也讓原本充滿善意的交流變成了單向的情緒承載。

▲有時我們自己也會落入盲點而不自知。（圖／Pixabay）

每個人在脆弱低潮時想找人訴苦是人之常情，但我們也可以透過以下三個指標，溫和地提醒自己或關心身邊的人，是否在不自覺中也落入了這樣的社交盲點：



拒絕客觀分析： 經常徵詢各方意見，卻總是習慣性地認為「別人不懂自己的苦衷」。



尋求預設立場： 喜歡提出問題，但其實只想聽到符合自己內心預設的安慰與同溫層回應，聽不進不同的觀點。



缺乏行動意願： 習慣在特定的情緒與抱怨中循環，生活看似過得辛苦，卻遲遲不願意為現狀付諸任何實質的改善行動。

真正的關心與健康的友誼，應該建立在雙向的交流與成長上。面對身邊擁有這類特質的朋友，適度保持心理上的健康距離，並非是不關心，而是明白每個人都有屬於自己的課題需要去面對。只有當當事人願意踏出誠實認識自我的第一步，改變才有可能真正發生。保護好自己的情緒能量，不隨之起舞，才是維持長久且健康人際關係的智慧。