避免夏季蚊蟲孳生！天然精油輔助擺脫惱人叮咬

記者李薇／台北報導

夏天一到，蚊蟲問題也跟著變多，除了保持環境乾淨、減少積水之外，不少人也會透過精油、香氛來打造比較不容易吸引蚊蟲的空間，不過香氣只能作為輔助，真正想減少叮咬，還是要搭配環境整理、防蚊液與日常習慣，才能讓夏季生活更舒服。

▲夏季蚊蟲變多。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



1.蚊蟲討厭的香氣



夏季可以選擇香茅、檸檬尤加利、薄荷、薰衣草、天竺葵等氣味，這類香氣清爽不厚重，也常被用在戶外防蚊或居家香氛中，像是陽台、玄關、窗邊或客廳角落，都可以用擴香、香氛噴霧或精油水氧機輔助，讓空間氣味更乾淨，也降低蚊蟲靠近的機率。

2.戶外活動前可用清爽系香氛輔助



如果要去露營、野餐、夜市或河堤散步，可以選擇含有香茅、檸檬草、尤加利或薄荷調性的身體噴霧，香氣不會太甜膩，也比較適合夏天，不過精油類產品不等於正式防蚊液，若是長時間待在戶外，還是建議搭配合格防蚊產品，尤其小腿、腳踝、手臂這些容易被叮咬的位置更要加強。

3.精油使用要注意濃度

精油雖然香氣自然，但濃度高，不能直接大面積塗在皮膚上，建議先用基底油稀釋或選擇已經調配好的身體香氛、防蚊噴霧，使用前也可以先在手腕內側測試，避免敏感、泛紅或刺痛，若家中有孕婦、嬰幼兒、寵物，也要特別確認精油種類是否適合使用。