2026香氛蠟燭趨勢！Diptyque紫蘇香超好聞　MALIN+GOETZ把皮革變空間藝術

▲香氛蠟燭趨勢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

有些香氛之所以令人難忘，從來不只是因為好聞，而是在點燃瞬間，就像替空間按下另一種情緒開關。2026年的香氛蠟燭趨勢，早已不只是居家香氛，而是結合設計、美學、收藏與生活儀式感的延伸。從精品香氛品牌重新定義經典，到潮流藝術聯名，再到將茶香轉化為居家氣味，今年最值得期待的香氛蠟燭，也讓「點一顆蠟燭」變成一種生活風格。

Diptyque經典香氛蠟燭煥新設計系列，把60多年經典重新點亮

若要說2026最令人期待的香氛蠟燭，Diptyque無疑是焦點之一。自1963年誕生至今，Diptyque香氛蠟燭早已超越家居香氛本身，成為品牌最具代表性的象徵。這份靈感來自三位創辦人對藝術、自然與旅行的共同熱愛，也讓Diptyque建立出獨特的香氛宇宙。

▲（圖／品牌提供）

2026年，品牌以「經典香氛蠟燭：煥新設計，重塑時光」替這項經典翻開新頁。最具辨識度的橢圓標誌依舊保留，象徵一扇通往香氛世界的想像之窗。這次由法籍設計師Julie Richoz重新詮釋燭杯輪廓，讓玻璃線條更柔和細膩，點燃後燭火在杯身折射出更有層次的光影變化。底部結構也重新調整，提升空氣感與立體視覺，而浮凸標籤設計則讓燭杯從香氛作品延伸成更具工藝感的空間擺件。除了外型進化，整體玻璃重量減少約10%，碳足跡同步降低約15%，也讓經典工藝開始與永續思維並行。

▲（圖／品牌提供）



這次最受香氛迷期待的，是Diptyque同步加入5款全新香調，延續品牌植物圖鑑Herbier概念，以「民俗植物」為靈感，從生活裡熟悉的種子、葉片與植物氣息重新演繹。Café像剛磨豆與義式濃縮沖煮後的焙烤咖啡氣味，帶微苦與煙燻感；Ortie蕁麻則有雨後青草、泥土與礦物調性；Sésame Noir黑芝麻揉合堅果、焙烤與柔和灰燼感；Rhubarbe大黃則明亮水潤，帶植物感果香；Shiso紫蘇則是五款裡最具東方氣質的一款，辛香、草本與清新綠意交錯，帶出像夏夜雨後般安靜清透的空氣感。

▲咖啡蠟燭讓許多粉絲超驚喜！紫蘇香氣更是超好聞，一定要收！（圖／tingting攝）

▲Ortie蕁麻則有雨後青草、泥土與礦物調性，Rhubarbe大黃則明亮水潤，帶植物感果香。（圖／tingting攝）

品牌也預計推出Refill補充蠟燭計畫，讓經典燭杯可重複使用，延伸香氛的生活週期與空間美學。

▲（圖／tingting攝）

(MALIN+GOETZ) x BRAIN DEAD皮革香氛蠟燭，把叛逆與復古氣味變成空間藝術

如果Diptyque代表精品經典，那(MALIN+GOETZ) x BRAIN DEAD聯名系列，就是2026最具潮流藝術感的蠟燭之一。紐約都會風格品牌(MALIN+GOETZ)再次攜手洛杉磯街頭藝術設計品牌BRAIN DEAD，以品牌標誌性「皮革」香氣為靈感，推出限量聯名皮革香氛系列。這次不只延續對氣味與記憶的探索，也把復古情懷與前衛次文化視角揉合進居家香氛。

▲(MALIN+GOETZ) x BRAIN DEAD皮革香氛蠟燭255g / 2,550元、780g / 7,400元。（圖／品牌提供）



香氛以清透水感的蓮花、胡椒與丁香開場，中段帶出蘭花、鈴蘭與綠紫羅蘭的冷調花香，最後由皮革、雪松木與檀香木收尾，像一件帶有歲月痕跡的舊皮衣，溫暖又帶個性。最吸睛的是藍色蠟體設計與BRAIN DEAD迷幻超現實玻璃容器，使用後還能延伸作為花器或收納器皿，兼具收藏價值與空間設計感。

▲(MALIN+GOETZ) x BRAIN DEAD皮革香氛蠟燭255g／2,550元、780g／7,400元。（圖／品牌提供）



TWG Tea玫瑰芬香茶薰香蠟燭，把下午茶儀式感延伸到空間裡

若偏愛溫柔花香與茶香調，TWG Tea今年的玫瑰芬香茶薰香蠟燭，則是另一種更柔和優雅的選擇。TWG Tea以南法普羅旺斯盛放的格拉斯玫瑰為靈感，把玫瑰香氣與茶香生活美學融合進空間儀式感。比起傳統甜膩花香，它更偏向細緻、帶層次的柔和香調，適合午後閱讀、品茗或靜下來放鬆時點燃。

▲TWG Tea玫瑰芬香茶薰香蠟燭／2,600元。（圖／品牌提供）

這款蠟燭也延伸自品牌母親節限定玫瑰芬香茶系列，將茗茶、甜點與香氛結合成完整的感官體驗。從茶香馬卡龍到玫瑰芬香茶，再到香氛蠟燭，都讓TWG Tea不只是喝茶，更像是一種生活美學延伸。

▲TWG Tea母親節限定系列「玫瑰芬香茶散茶禮盒組 」5,500元；「玫瑰芬香茶包禮盒組」／3,000元。（圖／品牌提供）



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