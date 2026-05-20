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宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬（右）參觀南韓時尚攝影師 Kim Yeong Jun舉辦的攝影展。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬近日參觀時尚攝影師Kim Yeong Jun與日本創意總監Yoshida Yuni共同舉辦的「Face to face」攝影特展，表達對攝影師Kim Yeong Jun的支持，展覽呈現62位活躍於影視與舞台領域的日韓演員影像，當中包括以宋慧喬為主角的作品，她隨手將愛馬仕（HERMÈS）包擱在地上，就蹲在自己的肖像前合影，展現隨興的一面。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬將愛馬仕Garden Party包放地上，蹲在以自己為主角的攝影作品前合影。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬欣賞攝影展，裝扮休閒中帶有貴氣，她拎著愛馬仕設計簡潔的Garden Party包，提把上綁著綠色圍巾，巧妙呼應她所穿的衛衣上字樣色調。她的愛馬仕收藏豐富，至少珍藏兩款Garden Party包，以及線條硬挺俐落的愛馬仕Plume Mini包、貴氣的鱷魚皮凱莉包等。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬日前遊巴黎，拎Bottega Veneta亮眼的Baby Veneta包，101,400元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

除了是愛馬仕擁護者，宋慧喬近期也常拎Bottega Veneta著名的編織包，日前到巴黎工作時連曬兩款Bottega Veneta包，當中包括小容量但模樣可愛的Baby Veneta包，她選擇紅色款式，相當亮眼。

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關鍵字：

宋慧喬, 愛馬仕, Hermes, Bottega Veneta

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