從容的寧靜感！沒人能抗拒的「茶香香水」細緻耐聞也不分季節

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

茶香香水總帶有一種乾淨又耐聞的氣質，比起濃烈甜香更顯清爽細膩，無論是綠茶的清新、白茶的柔和、烏龍茶的溫潤或紅茶的微醺層次，都能營造自然不刻意的香氣印象，既適合日常通勤，也能在夏季帶來舒心降溫感，讓整個人散發低調卻有品味的清透魅力，近期就有不少質感茶香新作值得在夏季細細品味。

＃Molton Brown 茶禪幽韻淡香精，100ml、售價5880元

「不同種類的茶，其風味之間有著鮮明差異，在創作這款香氛的過程中，我想起了自己第一次在紐約品嚐抹茶蛋糕的地方。」調香師Mathieu Nardin擅長以獨到的敏銳嗅覺設計出不同風韻的香氣，這次為Molton Brown打造的茶禪幽韻淡香精，彷彿把聞香者帶進了日式庭園用茶筅輕輕攪打抹茶的茶室中，淡淡茶香伴隨些許鮮味，透過清甜的梨香伴隨抹茶與綠茶的味道，最後留下溫潤的琥珀木氣息，讓人感受到舒適寧靜的氛圍。

＃寶格麗 帝王紅茶香淡香水，75ml、售價5175元

提到茶香不少人馬上會聯想到寶格麗的茶香系列，大吉嶺、白茶、綠茶都曾是其標誌性香氣，其中，頂級寶格麗酒店及渡假村專屬的帝王紅茶香在2017年誕生之後，更是從來沒有成為常態販售，僅僅只為到訪放鬆的貴賓體驗，明亮活潑的義大利柑橘融合天然紅茶的細緻底蘊，備受世界各地的旅人喜愛，終於在2026年走出飯店空間，正式加入香氛系列，讓每一個人都能感受其優雅奢華的香氣魅力。

＃SINN PURETÉ心樸優 無酒精生理香水－陪伴生心，8ml、售價1280元



來自日本的香氛保養心樸優從女性視角出發，針對生理週期推出兩款不同香氣的無酒精生理香水，其中，陪伴生心香氣運用細緻的伯爵茶香為基調，搭配薰衣草、佛手柑、檸檬、麝香、琥珀等，氣息溫柔又撫慰心靈，特別適合在生理期中7天使用，幫助安撫情緒躁動煩悶。