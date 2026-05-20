迷路會信哪種鳥的建議？測試你的被騙指數有多高

記者李薇／台北報導 圖／AI

人與人的關係之間充滿著各種變化，考驗著彼此的信任程度，而你是容易被騙的人嗎？以下這個心理測驗可以探究出來，甚至可以知道你比較容易會被什麼樣的人牽著鼻子走，快來試試看。

Q：有一天你不小心在森林裡迷路，這時有四種鳥類出現，並分別停在不同方向，像是在替你指引道路，這個時候，你會選擇相信哪一種鳥所指的方向呢？

A.老鷹



B.鸚鵡



C.貓頭鷹



D.鴕鳥

A.老鷹：受騙指數90%

你很容易被嚴肅、強勢或看起來很有說服力的人影響，只要對方態度夠堅定、語氣夠權威，你就可能不自覺相信對方說的話，甚至還沒仔細判斷，就已經照著對方的意思行動。

B.鸚鵡：受騙指數50%



你看起來反應快、頭腦清楚，但有時候判斷一個人會太依賴第一印象。只要對方外表親切、說話溫和，給人一種可靠老實的感覺，你就容易降低防備，算是比較容易被外在形象影響的人。

C.貓頭鷹：受騙指數20%



你不太容易被人欺騙，因為你本身警覺心強，面對多數事情都會先觀察、懷疑，再慢慢判斷真假。即使別人刻意包裝話術，也很難讓你立刻相信，因此想騙過你並不是一件容易的事。

D.鴕鳥：受騙指數80%



你個性比較直率，也很重視熟人之間的信任感，尤其是面對朋友或認識很久的人時，常常會放下戒心。也因為這樣，你過去可能有不少被騙或被說服的經驗，熟人若想讓你上當，對你來說反而最難防備。