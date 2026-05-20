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Diptyque香氛蠟燭浮雕設計更精緻！Jo Malone首款線香精選木質調有深意

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

居家香氛不只是讓空間變得好聞，更是一種提升生活質感的日常儀式。無論是忙碌一天後點上香氛蠟燭，或是在客廳、臥室放置擴香，都能讓氣味慢慢包覆空間，營造放鬆、療癒又安心的氛圍，不同香調也能配合心情與場景，為居家生活增添溫度，近期就有多種值得推薦的居家香氛小物，能迅速增添居室質感。

＃Diptyque 經典香氛蠟燭

▲Diptyque,Jo Malone,嬌蘭,居家香氛,香氛蠟燭,線香,香氛,居家,美妝,。（圖／品牌提供）

從1963年就誕生的香氛蠟燭，是許多人至今仍然愛用的經典代表作品，從上市之初至今曾描繪多達120種香氣，2026年更將迎來全新進化，與法裔瑞士籍設計師Julie Richoz合作，重塑透明玻璃燭杯的輪廓，精緻的橢圓形浮雕、活潑躍動的字體，都讓燭火點燃之時，散發光影的層次感，更同步推出5款全新香氣，讓Diptyque植物圖鑑香型更加豐富完整。另外，更是首度推出香氛蠟燭補充蕊芯，預計在下半年亮相。

▲Diptyque,Jo Malone,嬌蘭,居家香氛,香氛蠟燭,線香,香氛,居家,美妝,。（圖／品牌提供）

這次推出的新香氣，包含：咖啡、蕁麻、芝麻、大黃、紫蘇，有別於過去聚焦在觀賞植物的香氣呈現，以更加貼近生活、能喚醒共鳴的植物，重新喚醒人們對香氣的印象；其中，咖啡可以說是都市人不能缺少的精神糧食，在調香師雙人組Alexandra Carlin、Olivia Giacobetti的演繹下，咖啡豆被烘烤的溫潤交織淡淡的炭燒香氣，讓人彷彿沉浸在工坊研磨咖啡的恬靜午後。

▲Diptyque,Jo Malone,嬌蘭,居家香氛,香氛蠟燭,線香,香氛,居家,美妝,。（圖／品牌提供）

＃Jo Malone 檜木與雪松線香

▲Diptyque,Jo Malone,嬌蘭,居家香氛,香氛蠟燭,線香,香氛,居家,美妝,。（圖／品牌提供）

香氣從來不是只有一種呈現方法，來自英國的Jo Malone受到日本香道啟發，首度推出「線香」系列作品，攜手傳承逾400年古法製香技藝的匠人，將英式生活記憶與日本傳統文化結合，慢工淬鍊的手工打造出極具品味的作品，特別精選兩種木質香氣：檜木與雪松、黑琥珀，在點燃的瞬間散發沉靜內斂的氛圍，裊裊煙圈更增添木質底蘊的深邃，更加相得益彰。

＃嬌蘭 居家藝術香氛蠟燭

▲Diptyque,Jo Malone,嬌蘭,居家香氛,香氛蠟燭,線香,香氛,居家,美妝,。（圖／品牌提供）

▲Diptyque,Jo Malone,嬌蘭,居家香氛,香氛蠟燭,線香,香氛,居家,美妝,。（圖／品牌提供）

僅在藝術沙龍香氛藝廊亮相的居家藝術系列，延續嬌蘭6大珍稀香材的靈魂：佛手柑、玫瑰、茉莉、鳶尾、香草與零陵香豆，設計出居家香氛蠟燭系列，獨特八角形鑽石切割的蠟燭杯身，透過鮮明色塊與金色髮絲紋相互輝映，展現出從裡到外一貫的奢華氛圍，增添居家高級感。

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