「武安侯」張凌赫連指頭都是戲　寶格麗珠寶戴好戴滿帥炸

▲寶格麗品牌大使張凌赫演繹B.ZERO1系列珠寶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不少觀眾追完夯劇《逐玉》，依然沉浸在「武安侯」張凌赫的魅力之中走不出來，早已慧眼簽下他當大使的寶格麗（BVLGARI），趁勢連發他佩戴寶格麗珠寶與新錶的形象照寵粉，他連換灰色條紋西裝與全黑造型搭配個性之作，帥氣指數破表。

▲張凌赫以灰色條紋西裝搭配寶格麗OCTO FINISSIMO 37超薄噴砂鈦金屬自動腕錶。

張凌赫身著灰色西裝，以寶格麗B.zero1 珠寶點亮整體造型，證明此系列作品跨越性別與年齡界限，輕鬆搭配出時髦味道，他同時戴上全新 37 毫米OCTO FINISSIMO 37超薄噴砂鈦金屬自動腕錶，完美呼應服裝色系外，其極致纖薄的錶殼也彰顯寶格麗精湛的製錶工藝；形象照中的另一套黑裝造型，他則戴著B.ZERO1系列戒指與BVLGARI TUBOGAS系列手環，連換多個pose，被粉絲戲稱「指頭很有戲」。





▲張凌赫示範B.ZERO1系列戒指與BVLGARI TUBOGAS系列手環，指頭很有戲。

除了與寶格麗合作密切，人氣攀升至頂點的張凌赫近期也受Gucci之邀，到紐約欣賞2027早春大秀，讓他直呼「好酷」，此行他不忘帶上最愛的相機隨手拍拍，也穿著Gucci新裝在紐約街頭留影，張張都是時尚大片。





▲張凌赫受Gucci之邀到紐約看2027早春大秀直呼好酷。（圖／翻攝zhanglinghe__1230 IG）





▲張凌赫在紐約街頭留影。（圖／翻攝zhanglinghe__1230 IG）