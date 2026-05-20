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柾國的刺青成Calvin Klein內衣圖案！聯名系列還有機會搶到　牛仔外套藏簽名

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▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook for Calvin Klein台北101期間限定店。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

BTS成員田柾國（Jung Kook）是Calvin Klein品牌大使，現在雙方更進一步合作，推出Jung Kook for Calvin Klein限量系列，共20款男女裝，今天（5/20）一早網站先開買造成大搶購，部分尺寸已經缺貨，位於台北101的快閃店前3天預約也額滿，不過5月23日起開放現場領取當日各時段的整理券，想買聯名系列還有機會。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲牛仔外套內有田柾國的簽名刺繡。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook For Calvin Klein內衣，側面有田柾國的刺青emoji圖案，2680元。

田柾國以對騎乘摩托車的熱愛為主軸，透過重新詮釋Calvin Klein的經典設計，再加入各式代表他的元素，每款服飾都藏著小驚喜。具有騎士風格的皮衣超級有個性，背面可見浮雕感的CKJK字樣，展現粗獷不羈態度，丹寧外套也必收，翻開外套會發現內側的田柾國簽名刺繡，經典藍或巧克力刷色都非常好看。女款T恤上的皇冠、花朵、emoji等可愛小圖案，來自田柾國的刺青，這些圖案也運用在內衣、Bra Top上，顯得細膩精緻，怎麼看都喜歡。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）

▲T恤上的可愛小圖案來自田柾國的刺青。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲男女都可穿的皮衣，21,580元。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）
▲棒球帽有黑白兩色，2,480元。

Jung Kook for Calvin Klein系列在台北101、遠百信義A13、板橋大遠百、台中及台南新光三越、高雄漢神巨蛋共6家店販售，皮衣和棒球帽是台北101期間限定店的獨賣商品。台北101期間限定店5月20日至5月22日已預約額滿，5月23日至5月30日，每天上午11點會發放整理券，數量有限發完為止，拿到整理券後，再按照上面的場次時間入場。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook for Calvin Klein台北101期間限定店人潮滿滿。

BTS另一名成員 j-hope是Louis Vuitton品牌大使，雙方聯名推出新款LV Buttersoft運動鞋，既舒適又有滿滿的細節。鞋款採用彈性十足的分層橡膠外底和超柔軟的小牛麂皮鞋面，胖胖的外型吸睛又搶眼，很容易成為造型焦點，並運用白色和玫瑰粉色，反映出 j-hope溫暖活潑的個性。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲LV與品牌大使j-hope攜手推出新款Buttersoft運動鞋。

寬版鞋帶上印有「Your, My Hope」字樣，與 j-hope的名字呼應，並串著經典的Monogram鐘形鑰匙包裝飾，源自LV Speedy P9包款的紡織標籤，改造後運用在鞋舌內側，外側的皮革飾片則壓印著Louis Vuitton Paris及j-hope的簽名，標明著這雙鞋的獨特身份。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲日前j-hope穿著LV Buttersoft運動鞋現身機場。

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）

▲Jung Kook for Calvin Klein。（圖／品牌提供）▲j-hopr Louis Vuitton。（圖／品牌提供）
▲寬版鞋帶上印有「Your, My Hope」字樣，並以Monogram鐘形鑰匙包裝飾。

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關鍵字：

JungKookforCalvinKlein, 田柾國, JungKook, CalvinKlein, jhope, louisvuitton, BTS, 防彈少年團

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