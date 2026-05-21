念舊的人都懂！有些回憶不需要刻意清空　而是想起再也不被困住

▲有時候不是忘不了過去，而是懷念當初的自己。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些人手機容量再滿，也捨不得刪掉舊照片；明明很久沒聯絡了，看到某個名字還是會停頓一下。念舊的人，不一定活在過去，只是對很多人事物都投入得太認真，所以即使時間過了很久，心裡還是會留下痕跡。

#念舊的人，通常都很容易記得細節

有些人連幾年前的一句話到現在都還記得，並不是因為記性特別好，而是那些瞬間，對他們來說真的有意義。別人可能早就忘了，但念舊的人會默默收進心裡，變成某段時間的記憶標籤，所以在人際關係中往往也較容易受傷。

#真正捨不得的，不一定是那個人

很多時候，懷念的其實不是某段關係本身，而是當時的生活狀態。可能是下班後有人可以分享日常的感覺，也可能是學生時期一群人聚在一起聊天的晚上。那些回不去的，不只是人，而是那段曾經很單純、很投入的自己。

#念舊的人，其實比誰都清楚人生會往前走

很多人以為念舊的人放不下，但其實他們很清楚，很多事情回不去了。只是比起快速遺忘，他們更習慣把回憶留著。可能是一直沒刪掉的聊天室、收藏很久的電影票根，或是某件捨不得丟的舊衣服。那些東西不一定還有用途，但存在本身，就像替過去留下一點位置。

#有些回憶，不需要刻意清空

現在很多人習慣把「斷捨離」套用到感情與生活，好像不刪掉就代表沒放下。其實，有些回憶能被留下來，也沒什麼不好。因為真正成熟，不是逼自己完全忘記，而是即使偶爾想起，也不會再被情緒困住。