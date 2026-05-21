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秀智光澤髮太美！aespa新髮色「焦糖棕」顯白又有透明感

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▲▼髮代言。（圖／品牌提供）

▲秀智成為TSUBAKI最新代言人。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

春夏髮型吹起一股自然鬆弛感」風潮，從光澤感護髮到柔霧透明系髮色，都成為提升整體氣質的重要關鍵。TSUBAKI宣布邀請「國民初戀」秀智擔任品牌代言人，演繹高級光澤髮；魅尚萱HELLO BUBBLE則攜手aespa，主打最適合亞洲女生的「百搭焦糖系」泡泡染。

#秀智成TSUBAKI代言人　高級光澤髮再度掀話題

▲▼髮代言。（圖／品牌提供）

擁有清新優雅形象的秀智，一直是韓系自然感美女代表人物。TSUBAKI宣布她成為全新品牌代言人，以柔順、健康又帶有光澤感的髮質，詮釋品牌主打的山茶花修護理念。

▲▼髮代言。（圖／品牌提供）

適逢品牌邁向20周年，思波綺也透過秀智演繹「自然鬆弛感」髮型趨勢，強調即使不做過度造型，擁有柔亮髮絲依舊能成為整體造型亮點。秀智表示，自己最常使用紅色「瞬亮潤澤系列」，透過頂級山茶花精油維持髮絲潤澤與鎖水感，希望更多人能在家享受沙龍級護髮體驗。

#aespa演繹「百搭焦糖系」　柔霧透明感成髮色關鍵字

▲▼髮代言。（圖／品牌提供）

▲aespa帶起一波棕色染髮流行。

魅尚萱HELLO BUBBLE則攜手aespa推出全新「百搭焦糖系」泡泡染，由成員親自示範不同棕色調的層次變化。品牌指出，2026韓系髮妝關鍵字將聚焦「柔霧透明感」，相較過去強烈、高對比的髮色，今年更流行自然輕盈、能融入日常的棕色系。

▲▼髮代言。（圖／品牌提供）

▲便利使用的泡泡染，新手也很好駕馭。

其中焦糖棕、霧感棕色因具備提亮氣色、修飾膚色效果，成為不少亞洲女生的安全選擇，也更容易營造韓系高級感。HELLO BUBBLE透過更貼合髮絲的泡泡設計，提升染色均勻度與持色效果，即使是第一次自己染髮，也能相對容易上手。

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關鍵字：

秀智代言, 光澤髮型, 韓系髮型, aespa染髮, 棕色系

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