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夏天頭髮下午就油？「降溫5°C洗髮精、48小時控油噴霧」成救星

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記者曾怡嘉／台北報導

台灣夏季高溫潮濕，加上空污與生活壓力影響，頭皮出油、悶感與頭油氣味，逐漸成為許多人共同困擾。近來多個髮品品牌也紛紛瞄準「髮肌保養」需求，從控油頭皮調理液、降溫碳酸洗髮精到去角質凝膠，掀起新一波夏季頭皮養護話題。

#AVEDA主打「從頭皮開始」　48小時控油成亮點

▲▼髮品。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活淨瑕頭皮調理液，100ml，2,100元。

AVEDA推出「蘊活淨瑕頭皮調理液」，鎖定夏季頭皮悶熱與反覆出油問題，主打從頭皮環境開始調理。配方結合專利乳桿菌發酵物與Ectoin依克多因，品牌表示可協助穩定頭皮狀態、降低外在環境帶來的不適感；同時加入甘草與PCA鋅成分，加強清爽與控油效果，此外，融合檸檬、柑橘、橙花與沁涼薄荷香氣，噴灑後能立即帶來涼感，同時減少悶熱時常見的頭皮氣味問題。

#黑森研碳酸洗髮精　洗頭同時降溫5°C

▲▼髮品。（圖／品牌提供）

▲黑森研 BLACK FORET 蓬鬆豐盈防斷修護洗髮精500ml，599 元。

黑森研Black Foret則推出碳酸洗髮精，透過韓國獨家Frozen Sparkling Foam™技術，打造高密度細緻泡沫。品牌指出，液體轉化氣體過程接觸頭皮後，可深入毛孔帶走多餘皮脂與老廢角質，同時透過吸熱反應，讓頭皮產生約降溫5°C的清爽感受。

#Erayba去角質凝膠　打造頭皮淨化第一步

▲▼髮品。（圖／品牌提供）

▲Erayba 淨活平衡去角質凝膠，150ml，1,380元。

Erayba「淨活平衡去角質凝膠」，主打透過竹粉溫和去除頭皮老廢角質與油脂堆積，協助減少毛孔悶感。配方同步加入益生元微藻、蘆薈、尿囊素與果糖等保濕調理成分，希望在深層清潔同時維持頭皮舒適度；另外也添加薄荷醇，增加清新涼感。

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關鍵字：

夏季護髮, 髮肌保養, 控油髮品, 頭皮降溫, 頭皮去角質

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