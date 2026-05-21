UNIQLO首聯手蒙奇奇太可愛！經典絨毛玩偶變UT　開賣前搶看話題款

記者鮑璿安／綜合報導

日本經典絨毛玩偶角色Monchhichi多年來風靡大人小孩，這次終於首度攜手UNIQLO推出全新UT系列，把許多人童年記憶裡那張圓滾滾、帶點無辜感的萌臉，直接搬上日常衣櫥。這波聯名以女裝與童裝為主軸，整體延續UT一貫好穿、好搭的輪廓，連平常不走可愛路線的人，也很難不被圈粉！





▲日本經典絨毛玩偶角色Monchhichi多年來風靡大人小孩，這次終於首度攜手UNIQLO推出全新UT系列。（圖／品牌提供）

這回最吸睛的亮點，在於圖案設計沒有走太過花俏的路線，而是用帶有收藏感的角色印花，把Monchhichi最招牌的表情、毛茸茸輪廓與復古氛圍保留下來。像白色T恤上的群像圖案，就把不同造型的Monchhichi集合在一起，穿起來很有一種把童趣記憶整件打包的感覺；另外也有以單一角色為主角的款式，畫面更簡潔，搭配牛仔褲、寬褲或百褶裙都很輕鬆，屬於一穿就能有造型重點的單品。





▲女童 Monchhichi UT印花T恤(短袖) 售價NT$390；女裝 Monchhichi UT印花T恤(短袖)售價NT$490。（圖／品牌提供）

色系安排也很討喜，除了最百搭的白T，還加入淡紫、炭灰等柔和又耐看的色調，讓整體不只可愛，還多了幾分現在很流行的日系鬆弛感，童裝部分同樣推出4款設計，全家一起穿很可愛。全系列將於5月22日正式開賣，除了服裝本身，UNIQLO也替這次聯名加碼收藏樂趣，只要購買指定Monchhichi UT，就有機會獲得UNIQLO原創限定貼紙，品牌同時還規劃「7 Days, 7 Looks」企劃，以一週七天穿搭靈感延伸出更多搭配方式。

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H&M 再度請回Stella McCartney合作！光是這個消息就夠讓時尚迷先尖叫一輪了，這次全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。系列改寫當代經典的 Oversize 襯衫、飄逸風衣與俐落剪裁西裝，整體氛圍既有英式率性，也保留設計師一貫不按牌理出牌的時髦風格。





▲全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。（圖／品牌提供）

