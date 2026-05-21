總是忍不住想查勤？5點練習放下感情中的控制慾





▲想放下控制慾，不需要一下子變得灑脫，先從這5件事慢慢練習就夠了。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

感情裡的控制慾，很多時候不是因為不夠愛，而是太怕失去。越在意一個人，越容易想知道他在哪裡、和誰在一起、為什麼沒有立刻回訊息，久了連自己都會被這份焦慮困住。只是，愛從來不是把對方抓得更緊，而是學著在不安裡，仍然保有信任與分寸。想放下控制慾，不需要一下子變得灑脫，先從這5件事慢慢練習就夠了。

1. 先分清楚「在乎」和「控制」

關心對方的生活是愛，但要求對方凡事報備、照你的方式做，往往就已經走向控制。很多人會把「我是因為在乎你」當成理由，可真正的在乎，應該讓人感到被理解，不是被壓迫。當你想介入對方決定時，不妨先停一下，問自己：我是擔心，還是想主導？

2. 不要把安全感全綁在對方身上

控制慾最深的根源，通常是內在沒有安全感。你越害怕被丟下，就越想透過掌控對方的行蹤、情緒和態度來換取安心。但真正穩定的感情，不是靠對方不斷證明，而是你自己先有能力安住情緒。把重心稍微拉回自己，去經營生活、朋友、工作與興趣，你會發現，心不再只繞著一個人打轉。

3. 練習把「立刻確認」延後一點

想傳訊息追問、想打電話確認、想翻看蛛絲馬跡時，先不要立刻行動。給自己10分鐘、30分鐘，甚至半天的緩衝時間，讓情緒先退下來。很多當下覺得非做不可的事，過一陣子再看，其實沒有那麼嚴重。延後反應，不是壓抑，而是幫自己找回選擇權。

4. 用溝通代替試探和逼問

真正成熟的關係，不靠猜，也不靠測試。如果你在意某件事，比起冷戰、翻舊帳或拐彎試探，不如直接說出自己的感受，例如「我其實有點不安」、「我希望我們可以多一點確認」。當你開始說感受，而不是丟指責，對方才比較有機會理解你，而不是只想逃開。

5. 接受感情本來就有不可控的部分

再親密的關係，也不可能百分之百被掌握。你可以真心去愛一個人，卻不能保證對方永遠照你的期待存在。放下控制慾，不代表變得消極，而是接受感情裡本來就有風險、有變化，也有彼此各自的自由。當你願意承認這件事，心反而會慢慢鬆開。